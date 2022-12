PRIJE BIH LEGAO NA LIŠĆE NEGO U TVOJ KREVET! Okršaj bivših ljubavnika pred kamerama

Maja Marinković ušla je u žestoki okršaj sa bivšim dečkom Filipom Carem i njegovom novom izabranicom Aleksandrom Nikolić.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Aleksandra Nikolić postala je jedna od glavih tema u Zadruzi nakon što se pomirila sa nekadašnjim dečkom Filipom Carem iako tada još uvijek nije znala da ju je Dejan Dragojević javno ostavi. Aleksandra se ubrzo slomila i prolila gorke suze pred kamerama dok je pričala o detaljima veze s pobjednikom pete sezone Zadruge.

Sada je njenu i Filipovu ljubav prokomentarisala Careva bivša djevojka Maja Marinković i ušla u sukob s ljubavim parom - "Slažem se sa Miljanom, rekla sam da se neću baviti tom temom dok ne dođe Bilal. Ne bi dodala nijednu riječ više! Ne vidim da sam ništa loše uradila na ovom klipu! To što je Aleksandra rekla da on mora da dozira na kašičicu sa mnom, on nije moj dečko niti će biti", rekla je Maja, a Car je dodao: "Provocira sve vrijeme mene i Aleksandru na kauču".

"Pjevala je tu neke pjesme, kako sam ja izdala svog dečka. Nema potrebe da se brineš o tome. Gledaj svoje postupke, imaš dečka, treba da vodiš računa kako ćeš se ti ponašati", poručila joj je Aleks, a Maja je dodala - "Pogriješila si prema Dejanu, ti si prema meni okej, nemam sa tobom problem. A on me ne zanima".

"Prije bih legao na Lišće nego na njen krevet", dobacio je Car misleći na Maju, a ona je poručila da neće da priča dok njen dečko Bilal Brajlović nije tu.

"Ja ku*va nikada nisam bila, za razliku od nekih", rekla je Maja, a Miko joj dobaci - "Hoćeš da ti nabrojim pobjednike od prve sezone".

"O tvojoj vrijednosti je rekao tvoj momak, šta ti ispada iz polnog organa. Ti šljakaš džaba, za pet rijalitija nije bila rasuta nikada, slomljena je na sitne komade. Morate je spajati kao puzle", rekao je Car, a Maja za kraj dodala: "Ja Filipa ne čujem i ne vidim. Znam da me Taki podržava u svemu, niko meni ne određuje sa kim ću ja da budem. A ja odlučujem što ću biti vjerna svom dečku, sada sam verna. Pravila sam ovdje najgora sranja, ali sada ne. Pored ovih ološa ja ću biti najbolja".

Kako je izgledala svađa Maje i Cara pogledajte u videu ispod:

Svađa Maje Marinković i Filipa Cara Zadruga 6 Izvor: YouTube/ZadrugaOfficial