Dejan Dragojević je sve iznenadio raskidom s Aleksandrom Nikolić, ali o tome očigledno više ne želi da govori, niti da pominje njeno ime.

Izvor: Instagram/dejan_dragojevic_official_/screenshot

Pobjednik prošle sezone Zadruge, Dejan Dragojević, javno je raskinuo s Aleksandrom Nikolić i iznenadio javnost, a razočarao njihove fanove koji su ih mjesecima u stopu pratili. Ovakav ishod niko nije očekivao, a Dejan se posle svoje odluke ne osjeća dobro.

Vijest o raskidu odjeknula je kao bomba, a Dejan je saopštio da ostavlja Aleksandru u videu na svom Jutjub kanalu. Da stvar bude još interesantnija, samo dan kasnije, i Zvezdana Slavnića je javno ostavila nevjenčana supruga Ana. Iako je Dejan danas trebalo da se uključi uživo u emisiju na Pink televiziji, umjesto toga je samo poslao poruku.

Dragojević je poručio da je odlučio da presiječe sve i da se odmakne od priča i od Aleksandre, da se zdravstveno ne osjeća dobro i želi potpuno da se povuče.

Vidi opis DEJAN NAKON RASKIDA S ALEKSANDROM: Ne želi ni da čuje za nju, riješio da PRESIJEČE - nije se pojavio u emisiji! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 7 / 7

Aleksandra je u Zadruzi i još uvijek ne zna da je slobodna žena, a njen, sada već bivši dečko, obrazložio je zbog čega je odlučio da stavi tačku na njihovu ljubav: "Neću da se budim svako jutro i gledam da li me je djevojka prevarila ili ne. Neću da svaki dan tumačim da li je bilo pogleda ili ne. Ne treba mi djevojka koja sjedi i druži se sa svima tamo, naglasio sam joj i prenio joj informacije da to ne smije da radi, da me to povređuje. Tvrdim da je Aleksandra jedna od najpokvarenijih ljudi koji su ušli u rijaliti. Kaže da me voli, a svim što radi meni čini zlo. Njena komunikacija sa Zvezdanom je počela da mi smeta kada je sjedjela na garnituri pored njega, međutim, svaki put sam imao priliku da joj dam do znanja da to ne radi. Kada se pomirila sa Miljanom, shvatio sam da je mnogo veća želja da pristupi Zvezdanu, jer su Miljan i Zvezdan dobri. Povrijedila me je prvo s čokoladicom, a tad je željela da napakosti Milici Veselinović. Milica je osjetila da Aleksandra ima kvarne namjere prema njoj. Aleksandra ima svoje ciljeve koje mora da pobijedi".