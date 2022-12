DALI SU MI BEBU, A JA U TEŠKOJ HEROINSKOJ KRIZI! Zvijezda serije "Klan" - Stid me je bilo da UMREM pred djetetom!

Glumac kog je domaća publika upoznala u hit seriji "Klan" i filmu "Nečista krv", Feđa Štukan progovorio je o teškim trenucima u životu, porocima i borbi s heroinom.

Sarajevski umjetnik, Feđa Štukan ima zavidnu internacionalnu karijeru, a filmi i seriju o njemu htio je da snimi i slavni holivuski glumac Bred Pit kog je upoznao preko njegove bivše supruge Anđeline Džoli i filma "U zemlji krvi i meda". Feđa je napisao i autobiografski roman, a domaća publika ga je zavoljela kao Bubona u seriji "Klan".

Izazvao je i veliko interesovanje publike na beogradskoj promociji knjige "Blank", gdje je opisao svoj život koji nije bio nimalo lak. Osvrnuo se na najteže trenutke u životu i progovorio o tome kako je 15 godina bio narkoman. Otkrio je kako je uspio da se iščupa iz pakla zvanog droga kada mu je rođenje sestričine otvorilo oči i probudilo borbu za životom.

"Moja sestra je rodila ćerku, a ja sam bio u teškoj krizi tu noć. Nazvala me je da dođem, da joj pomognem da ode do bolnice. Pošto sam u krizi, dileri ne rade posle 22, 23 sata, a ovo je bio negdje oko 2 - 3 ujutru... I ja odem sa njom u bolnicu i sačekam ispred vrata, dok me nisu pustili da uđem i kriziram u hodniku", započeo je Feđa koji je istako da je najteži trenutak u njegovom životu bio kada je zatekao svoju devojku mrtvu u kadi. Nakon njene smrti odao se alkoholu, a zatim se vratio heroinu i priznao da je pokušavao da se ubije, ipak srećom to mu nije pošlo za rukom.

"Samo čekam da svane jutro, da se diler probudi oko 10 i samo mislim o tome kad će se probuditi i kako ja otići do njega. U tim mojim mislima mi oko 4 - 5 ujutru iznose Romanu, daju mi je u naručje. Apsolutno nemam odnos prema tome jer sam u krizi, razmišljam samo o heroinu. Ne interesuje me tada apsolutno ništa, ni sestra ni njeno dijete. Moja hemija moždana je totalno izmijenjena, to više nisam ja nego je to monstrum koji jede tu posebnu vrstu hrane, ono što sam probao teorijom žohara da objasnim. Jer heroin, kad se o tome priča, ne mogu da pričam ovozemaljskim jezikom jer jednostavno ne mogu da opišem to. Zato sam probao nekim alegorijama da to nekako opišem".

"Dali su mi dijete, a moje ruke su bile zagnojene. To se zove 'out', kad promašite venu i natekne sve, zagnoji se, bude crno, crveno, zeleno, raznih boja.... moje ruke su bile takve, svuda, čitavo tijelo. Već odavno se sve povuklo, sve vene, pa nisam imao ni gdje da se popravim. U čelo, vratne vene, genitalije, tamo gde je ostao bilo koji komad krvnog suda on je stradao", prisetio se Feđa za "Blic" i dodao:

"Sad, i te ruke su bile takve i ja držim dijete u rukama i razmišljam da je to možda poslednji put da je vidim, da je to život koji se rodio, a da jedan život sad odlazi, da će njoj roditelji reći kako je imala ujaka koji je umro od nekog raka, vjerovatno bi je slagali. I tada sam nekako ukapirao da bi možda bilo pametno da nastavim da živim. Stid me je bilo da umrem pred tim djetetom".

Feđa Štukan je u intervju za MONDO progovorio o ratu u Bosni u kome je učestvovao držeći snajper, borbi sa alkoholizmom i narkomanijom i boravku u ludnici, a šta je sve rekao pogledajte u videu ispod: