ZAKLJUČAVAO JE U PODRUM I KLJUKAO BENSEDINIMA: Skandalozne tvrdnje o učesnicima Zadruge – "Pokušao je da je ubije!"

Marija Kulić, majka Miljane Kulić, otkrila je stravične detalje kako ju je bivši dečko Lazar Čolić Zola pokušao da ubije kad je bila kod njega u Denverti i da da je Miljana prijavila Zolu policiji.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Tokom sinoćnjeg izbacivanja iz Zadruge, u studio u Šimanovcima, kao podrška nominovanom Lazaru Čoliću Zoli, došao je njegov prijatelj Ivica, koji je izneo niz nepoznatih detalja o odnosu Zole i Miljane Kulić, a onda se u jednom trenutku uključila u program i Marija Kulić koja je šokirala izjavama o ćerkinom partneru.

"Ne mogu da ga smislim, ne želim ni da se pogledaju, a ne da porazgovaraju. Nek ide kod njega u Derventu onda kad se završi rijaliti. Nek Ivica dođe po nju, pa nek je vode. Ako joj je tamo lepo gde će da je kljkukaju lekovima, da je zaključavaju po podrumima i da je maltretiraju, neka ide, ako je to njena sreća odma. Dete, zlato moje, srećan ti put i sve najlepše", rekla je Marija, nakon čega je Zolin prijatelj imao reč.

"Rekao sam šta sam imao i prošli put, to se nije dešavalo. Oni jedno vreme budu normalni, maltene se ponašaju kao u Zadruzi, malo normalni, malo osciliraju. Oni su najčešće pričali u mom podrumu na krevetu da mi ne bismo čuli, pa se onda tamo potuku. Miljana onda dođe gore na sprat, uzme da razbija televizor", rekao je Ivica, a Marija nastavila:

"Ja bih celu kuću polomila da me neko zaključa. Još je zaključao jer je ponela novac da vrati Caru, a on je zaključao da mu ne bi vratila. Ivicina žena joj je stavljala lekove u kafu i hranu, to mi je Milica rekla. Nisu normalni ljudi. Bensedine su joj stavljali. To je pokušaj ubistva, ološi jedni".

"Ona je i moj auto pokušala da prisvoji čak. Sećate li se kad su bili na ostrvu u prošloj emisiji njih dvoje, nek vrati da vidi. Pominje ona sve što je uradila u kući. On je pitao kako je mogla da kaže da je punila nekome frižider ako nas je uvek čekao pun, i Miljana je tad to potvrdila. Ona je sama rekla da je pogrešila sve što je sad iznela Marija Kulić", rekao je Ivica.