UČESNIK VELIKOG BRATA UBIO MAJKU, ROBIJAO 10 GODINA: Izašao iz zatvora, prijetio babi - evo čime se danas bavi

Antal Skendžić, učesnik Velikog brata 2007. godine bio u zatvoru zbog ubistva majke

Izvor: YouTube/Printscreen/VELIKI BRAT

Antal Skendžić, nekadašnji učesnik rijalitija Veliki brat, 2007. godine brutalno je ubio svoju majku Rozaliju, a za ovaj zločin dobio je kaznu zatvora od 10 godina.

Nakon što je odslužio kaznu, Antal je pušten na slobodu, međutim, po izlasku iz zatvora otišao je u kuću svoje bake, u Lukinom Selu kod Zrenjanina, kojoj je prijetio i tražio naslijedstvo, zbog čega je, po njenoj prijavi za uznemiravanje i zlostavljanje, ponovo završio u pritvoru od mjesec dana.

On se tada, nakon sukoba sa porodicom oko imovine, oglasio na Fejsbuku i napisao: "Uhapšen sam, molim vas obavijestite medije. Vode me u Zrenjanin. Čekam policiju da me privedu za nasilje koje nisam počinio. Braća su me prijavila lažno. Ne žele da mi isplate šta su mi dužni. Neću ubiti braću, ni babu. Ubio sam majku iz milosrđa. To nema veze s njima. Kuća, malo zemlje i vode, to mi treba. Izaći ću posle ovog hapšenja. Vidimo se. Molim bilo koga da mi obezbijedi advokata da me spase jer sam nevin! Odležao sam svoje!", napisao je Skendžić.

Pojedini tvrde da je Antal potom prijetio i svom dečku koji je nakon Antalovih prijetnji pobjegao u Nemačku. Antal je danas na slobodi, a uplašeni građani tvrde da je na društvenim mrežama upisan pod imenom "Maser", te da nudi usluge erotskih masaža, za koje se pretpostavljala da je i ranije radio.