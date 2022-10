Otac Marijane Seifert, nekadašnje pobednice Velikog Brata, otkrio kako je reagovao na vest da je u vodi pronađeno žensko telo. Imao poruku i za policiju i za medije

Izvor: YouTube/Printscreen/VELIKI BRAT

Pre dva dana je u koritu reke Save u Rugvici pronađeno telo nepoznate osobe. Zagrebačka policija izvestila je juče kako je telo pronađeno u nedelju u 10 sati, te je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, gde će se utvrđivati identitet i okolnosti smrti.

Društvenim mrežama proširila se sumnja da bi moglo da se radi o nestaloj Marijani Seifert, pobednici regionalnog Velikog brata, za kojom se bezuspešno traga već šest meseci. Njen otac Ivo Kovačević je rekao da se ne radi o njegovoj kćerki. "Kad smo čuli da je u Savi pronađeno telo nepoznate osobe, supruga i ja samo smo se bledo pogledali i pretrnuli. Cela ta noć za nas je bila nezvesna, nismo oka sklopili. Spremali smo se da idemo u Zagreb na identifikaciju tela, međutim juče su nas nazvali iz policije i kazali da to nije naša Marijana. Reč je o starijoj ženskoj osobi", rekao je Kovačević za "Slobodnu Dalmaciju".

"Žao nam je bilo čije smrti. Ovo nam je dalo kakvu-takvu nadu, ne mogu vam ni opisati kako se osećamo proteklih šest meseci. Svaki nam je dan borba i svoje smo živote posvetili traganju za istinom. Želimo da se sazna šta se tačno dogodilo našoj ćerki i siguran sam da ćemo to saznati. Puno je raznih teorija i kontradiktornosti od te kobne noći kad je Marijana nestala. Ne želim još s time da izlazim u javnost, ali kad bude trenutak spreman sam da iznesem sve informacije kojima moja porodica i ja u ovom trenutku raspolažemo. One bi vas mogle šokirati, no još nije vreme da o tome govorim, ne mogu dok ne prikupimo sve dokaze", rekao je Ivo i nastavio:

"Budite sigurni da moja supruga i ja nećemo dozvoliti da se Marijanin slučaj zaboravi i tragaćemo za istinom dokle god smo živi. Nadam se da će nam zdravlje to dopustiti, jer smo oboje na izmaku snaga, a ovo sve nam je nepovratno uništilo živote. Apelujem još jednom da ne zaboravite na moju ćerku i da pišete o njenom nestanku, a nadležne službe bih zamolio da ne češljaju samo područje reke Save, nego da svoju potragu prebace i na kopno".

"Nažalost, mislim da to uzalud govorim, jer je potraga odavno prekinuta, za njih je to rešen slučaj! Žalosno je da za mene, 30-postotnog hrvatskog ratnog invalida, nadležne institucije nemaju sluha. Evo, ovim putem najavljujem da ću uskoro doći da štrajkujem i kampujem dan i noć ispred policijske stanice na zagrebačkim Krugama koja se bavi slučajem Marijane. Poneću sa sobom vreću za spavanje i biću tamo sve dok mi se ne kaže prava istina".

Marijana je nestala u Zagrebu u noći s utorka na sredu 27. aprila ove godine. U 5.30 ujutru građanin koji se Mostom mladosti kretao stazom za pešake prijavio je kako je na sredini mosta pronašao torbicu sa dokumentima na ime Marijana Seifert. Pritom, oko sebe nije video nikoga. Sa razmakom od tri sata policiji je usledio novi poziv. U 8.30 Karlo Seifert prijavio je nestanak supruge iz stana, koji se, prema njegovim sumnjama, dogodio tu noć, posle ponoći, nakon što su otišli na spavanje.