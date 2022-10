O ČEMU ONA PRIČA? KAKVA ISTINA O MARIJANI!? Oglasio se otac nestale učesnice "Velikog brata" - ŠOKIRAN je izjavom ćerke!

Oglasio se otac nestale Marijane Seifert i reagovao na izjave svoje ćerke Maje Kovačević koja je postala učesnica Zadruge.

Maja Kovačević zvanično se uselila u Zadrugu, a prethodne večeri je u studiju komentarisala nestanak svoje sestre Marijane Seifert. Ona je nestala iz porodične kuće u Hrvatskoj pre pet meseci, koliko i traje potraga za bivšom učesnicom "Velikog brata".

Nadležni organi nisu uspeli da rasvetle slučaj nestanka. Istraga je pokazala da je pored mosta pronađen njen mobilni telefon, a nedavno su o tragediji koja je zadesila porodicu, progovorili njeni roditelji, ali i Maja. Nova učesnica Zadruge je odmah otkrila da je ugovor potpisala pre tragedije koja se desila njenoj porodici, a potom navela da su oni "saznali 99,9 posto onoga što se dogodilo".

"Mi kao porodica smo saznali 99,9 odsto. Kada budem bila spremna da ispričam, podeliću sve sa javnosti. Mislim da smo napokon dobili sliku šta se dogodilo, a sada pokušavamo to da prihvatimo. Saznali smo sve. Kod nas je to tabu tema, to delim sa porodicom, plač, suze, saznanja, trebalo mi je puno hrabrosti da dođem ovde nakon svega. Ljudi su me jako izvređali zbog toga što ulazim. Marijani je bilo teško kada su je ljudi osuđivali zbog prevare u rijalitiju, od toga se nikad nije oporavila. Kada se dogodilo to što se dogodilo, ja sam znala, znam, sada se dokazalo... To je nešto neobjašnjivo i van ovog sveta, imala sam osećaj kao sestra. Nekima je bilo čudno, ali ja sam znala da nje jednostavno nema. Znala sam".

Sada se za hrvatske medije oglasio i Majin i Marijanin otac, navodeći da je iznenađen onim što je njegova ćerka ispričala pred kamerama.

"Ja stvarno ne znam o čemu Maja priča? O kakvoj istini? Shvatite me, nije nam drago da je uopše išla tamo i ne želim ulaziti u njene razloge zašto je to rekla... Mogu vam reći da je istraga o Marijaninom nestanku i dalje otvorena i traje. Apelujem ovim putem da vi novinari ne zaboravite na moju ćerku i s vremena na vreme podsetite javnost na njen nestanak. Takođe, molim sve one koji nešto znaju o tome što se uistinu dogodilo te večeri kad je Marijana nestala da kažu policiji ili dođu do mene preko vas novinara", rekao je Ivo za "Slobodnu Dalmaciju".