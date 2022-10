PROMENIO LIČNI OPIS PLASTIČNIM OPERACIJAMA SADA SE VRATIO: Usne su ostale, ali je drastično smršao - pogledajte Brendona

Brendon Radonić sada ima 70 kilograma

Izvor: YouTube/Veliki brat/Brendon Vlog Serbia

Branislav Radonić Brendon vratio se u rijaliti program Zadruga 6 i otkrio da je poslednjih godinu dana putovao, ali i radio na sebi i na svom fizičkom izgledu. On je voditeljima rijalitija otkrio da mu se život preokrenuo, ali i da je našao ljubav.

i"Drago mi je da sam tu nakon dugo vremena. Bio sam u Peruu, Maroku, putovao sam, desila mi se ljubav, nije mi se desilo ništa što je dosad. Ulazim kao emotivno zauzet i mentalno potpuno drugačiji. Kada uđem, videću kako ću se postaviti i kakva će mi komunikacija sa drugima biti", rekao je Brendon i otkrio da je poslednjih godinu dana živeo potpuno drugačije:

"Godinu dana sam bio bez jednog jedinog selfija. Odlučio sam da svima priđem i pružim ruku jer je to red. Imam 70 kilograma, nikad ranije nisam imao. Bavio sam se mnogo drugim stvarima, nisam mislio na hranu... Mene je promenila moja mačka, najsrodnije biće koje me potpuno promenilo, nijedna druga ne postoji, to je ljubav koja traje godinu dana. Niko ne zna za tu mačku, svaka joj čast što sam ovakav ispred vas".

Pogledajte kako sada izgleda:

Izvor: Zadruga Official

Brendona smo davno upoznali u rijalitiju Veliki Brat, pre brojnih estetskih intervencija na licu.

Ovako je tada izgledao: