S JEDNIM BILA U VEZI, S DRUGIM ZATRUDNJELA: Burna prošlost Alis Adaktar - "Taj Amerikanac je Adamov otac"

Nove informacije o srpskoj rijaliti porodici

Izvor: Instagram/alis_adaktar

Porodica Adaktar, koja je nedavno dobila svoj rijaliti na Pink televiziji Adaktarovi, izaziva veliku pažnju javnosti što zbog izjava u emisiji i na društvenim mrežama, što zbog navoda koje iznose bivše komšije i poznanici iz Čačka u kojem su godinama živjeli i radili.

Nakon priča da je Alis Adaktar "ostavljala djecu u kući s paštetama i sladoledima", oglasio se bivši komšija koji je otkrio da je Alis Adaktar, koja se prije promjene imena zvala Bobana, "imala samo jednu veliku ljubav sa kojom se godinama zabavljala".

"Ona je dugo bila jedino sa jednim momkom, ali nije bila vijerna. On je bio njena velika ljubav ali se nije smirila pored njega. Samo je jedan dan došla i rekla mu da je trudna sa drugim muškarcem. To je bio Amerikanac sa kojim je dobila Adama, ali ga niko nikada nije vidio. To je bila jedna avantura vjerovatno iz koje je ona dobila dijete. Taj čovjek joj je bio švaler jer je zvanično imala dečka. Bila je uporedo sa njim i sa dečkom sa kojim se zabavljala nekoliko godina", otkriva izvor i nastavlja:

"Nije se ona stidjela svoje prošlosti ali je uvjek htjela da se preseli u Beograd. Njoj prija ovaj publicitet, makar i negativan. Prezime su promijenili, a Adamu je zaista to pravo ime. Ostali su promijenili i imena. Rijetko sada dolaze u Čačak, vjerujem da bi taj život najradije zaboravili ali teško jer nisu baš bili porodica za koju se nije znalo".

Inače, o ocu Bobanine djece se ne govori ni u rijalitiju. Samoprozvani "bog obrva" odgovarao je nedavno pratiocima na društvenim mrežama na pitanja, a odgovorima je šokirao javnost.

"Imaš li tatu? Gdje je on", glasilo je pitanje, a on je sve šokirao odgovorom: "Ja sam Bog, što bi značilo da je moja majka Bogorodica i to ide malo drugačije".