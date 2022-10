IŽIVLJAVAO SE NAD NJOM U KREVETU, VIDJELA SAM SNIMKE! Sanja urnisala cimerku, posramila je pred svima - "Jadnica mala!"

Sanja Grujić isprozivala Sofiju Unu pred svim učesnicima Zadruge.

Učesnici Zadruge okupili su se za crnim stolom, te još jednom pretresi sva dešavanja u kući, ali i iznijeli svoje mišljenje jedni o drugima. Sanja Grujić pričala je o Sofiji Uni Manić, te istakla da o njoj nema ni malo lijepo mišljenje.

Sanja nije štedila cimerku, te je naglasila da smatra da je misica patološki lažov, kao i da je neko ko voli da ćoškari i izvrće riječi drugima. Sofija se žustro branila, te demantovala broje navode Grujićeve.

"Ona je jedan patološki lažov, ističe da je bila sa nekim visokim funkcionerom, možda nekim lokalnim u Subotici, ali ne i ovdje. Govori da je visokoobrazovana, ne znam kada se školovala, ako je 12 godina bila u braku, a ima 32 godine. Ona je prijetila svima ovdje, kada izađemo da će biti... Zašto ne kažeš ovde sve što imaš? Ona je jadnica mala, koja nema ništa da pokaže. Našla je Anđelu i Tijanu, pokušava da im ispere mozak", započela je Sanja.

"Ona nije nikakva dama, ja sam se raspitala dobro, prije nego što sam došla. Vidjela sam snimke, na kojima se Ivan iživljavao nad njom, u se*sualnom smislu, ponižavala se. kontradiktorna je jer je pričala da su bili u vezi, a ona je kazala da su se vidjeli svega dva, tri puta. Što se tiče poruka, ona je rekla da će sve da dokaže kad izađe, a meni je rekla da joj je majka teško bolesna. Kako osoba čija je majka loše, ima snage da se bilo kome dokazuje? Nije mi jasno. Iskorišćava Pecu, daje mu nadu da će možda biti sa njom. Bavi se svim i svačim, ćoškari, izvrće ljudima riječi, a onda dođe ovdje i pravi se kao da ništa nije rekla", dodala je.

Sofija Una je odmah reagovala:

"Ne mogu da pričam kao ti pola sata. Mediji su pisali ko je moj muž, daleko je on od neke mjesne zajednice. Ja ne želim da se bavim ekonomijom. I te kako sam imala vremena da studiram, sahranila sam cijelu porodicu, osim majke. Obrnula sam više od jednog stana, koliko sam zaradila. Čula sam da se pominje moja imovina, ja sam svoj prvi stan naslijedila od pokojnog oca, drugi sam dobila od dede. Meni nije bilo mrsko da budem misica, student, šmirglala sam sa majstorima, zasukala rukave i radila. Ja nisam rekla da je moja majka teško bolesna, nego je imala operaciju, hoda sa štakama", ubacila se Sofija i dodala:

"Ja sam pola sata prije nego što je Ivan pobjegao rekla da mu sve najljepše želim. Ja nisam rekla da je on banderaš, nije bilo u lošem kontekstu. On je meni stalno pisao da želi da uspije ovdje, da se skine sa bandere. Mene ne zanima šta će ljudi ovdje da baljezgaju, ja nisam rekla da je on agresivac, već da se samo nad ženama iživljavao. Preko toga nisam prešla, on se meni prvi javio, sve je bila njegova inicijativa", rekla je Sofija.