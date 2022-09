NE ZNAM KAKO ĆU DA PLATIM KAZNU OD 50.000 €! Ušao z Zadrugu da zaradi za DETE, pa se diskvalifikovan - "Gladovao sam"

Diskvalifikovani učesnik Zadruge Ivan Nešković se oglasio za medije.

Izvor: YouTube/ Zadruga Official/screenshot

Snežana Bogdanović i Ivan Nešković diskvalifikovani su iz Zadruge nakon bega, a učesnicima je ubrzo stiglo pismo Velikog šefa kojim im je saopšteno da će izbačeni učesnici morati da plate kaznu od po 50.000 evra.

Ivan Nešković se sada oglasio i otkrio da se pita kako će platiti kaznu od 50.000 evra, pa progovorio šta mu je najteže palo u rijalitiju.

"Jako puno para je 50.000 evra. Ne znam kako ću to da im platim. Bitnije mi je zdravlje, psiha mi je u redu. Gladovao sam do prodavnice. Produkcija nije kriva, nego drugi učesnici", rekao je on i dodao:

"Tačno je da sam ušao da zaradim za sebe i dete, ali nisam ni slutio da će mi ljudi krasti hranu. Svake nedelje sam gladovao. Svaki dan sam jeo pirinač. Delio sam tri jajeta na dva dana. Ne mogu, nisam navikao, eto i to su ljudi ukrali".

Razlog zbog kojeg su Snežana i Ivan napustili takmičenje za 70.000 evra su namirnice - zbog kazne Velikog šefa, samo je vođa Marko Marković imao mogućnost da ode u prodavnicu, ali nije uspeo da kupi sve što su učesnici tražili od njega, nakon čega su ovo dvoje krenuli put kapije.

Pogledajte trenutak kada su pobegli s imanja u Šimanovcima: