OBRGLILA GA NOGAMA, PA POKUŠALA DA GA POLJUBI! Anita rešila da smuva Stanijinog bivšeg - ovako je ON REAGOVAO! (VIDEO)

Anita na sve načine pokušava da zavede Marka Markovića.

Nakon što je raskinu dugu vezu sa Stanijom Dobrojević, maneken Marko Marković ušao je u Zadrugu i već na samom početku privukao pažnju mnogih takmičarki.

Među cicama koje su "bacile oko" na zgodnog Crnogorca najviše se istakla Anita koja na sve načine pokušava da ga osvoji. Njihovo zbližavanje ispratili su svi, a svoj komentar dala je čak i Stanija. Sada su ipak otišli "korak dalje".

Nasred spavaće sobe Marko i Anita su razgovarali, potom postali sve prisniji. Misica je u jednom trenutku skočila i obgrlil nogama Marka, dok se on sve vreme trudio da je ne dodirne, ali se nije mnogo ni bunio. Sve vreme bili su na korak do poljupca, ali je Marković to izbegao.

