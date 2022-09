SMUVALA AMERIČKOG BIZNISMENA, SAD RAZVEZALA O BIVŠEM! Stanija otkrila sve o raskidu sa Markom - "Na početku su svi FINI"

Stanija Dobrojević komentarisala raskid veze sa Markom Markovićem koji se trenutno nalazi u Zadruzi.

Izvor: Instagram/stanijadobrojevic/mmarkovic94

Stanija Dobrojević nedavno se vratila iz Amerike i ubrzo otkrila da je raskinula dugu vezu sa Markom Markovićem koji je jedan od učesnika Zadruge 6 u koju će ući i starleta.

Ona je nedavno za medije istakla da ulazi kao "emotivno ispunjena", a već neko vrijeme spekuliše se o vezi sa jednim biznismenom iz Amerike. Iako o novoj ljubavi nije željela da govori, Stanija je u emisiji "Zadruga specijal" otkrila sve o odnosu sa bivšim.

"Tek je početak, polako, treba im makar mjesec dana da se upoznaju i osjete. Marko i ja nismo zajedno od februara, a zvanično od aprila. Kad sam se vratila za Srbiju, ja sam to i objelodanila. Ja sam znala da on ulazi, ali nisam htjela da otkrivam", rekla je Stanija.

Izvor: Pink tv screenshot

"Lijepo smo se rastali. Znaš kako, pamtim ljude po kraju, na početku su svi fini. Ne čujemo se često, ali kad mu nešto treba, tu sam uvijek... Pred njegov ulazak je on par dana proveo u Rumi, došao je da vidi Pabla. Nisam htjela da okačim sliku, da se ne bi provalilo. Desilo se to da nema ko da ga vozi u Šimanovce i ja sam rekla da ću da ga odbacim do rampe. Desilo se to da kad sam ga dovezla i rekao je kao: 'Je l' se stidiš?'. Samo sam spustila prozor i pozdravili smo se tu. On je bio ovih godina dok smo bili u vezi u mojoj sjenci, pod mojim uticajem. Mislim da mu nije lako što ima epitet 'Stanijin bivši'", dodala je.

Pogledajte ih zajedno:

Ali i kako se Stanija provodila u Americi: