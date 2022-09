KAD TAČNO ULAZI U ZADRUGU, KAKO ĆE PROTEĆI SUSRET S KRISTIJANOM I BIVŠIM DEČKOM: Stanija iznela najveće TAJNE pre haosa!

Stanija Dobrojević je otvorila dušu i otkrila sve detalje o ulasku u Zadrugu, za koju je potpisala ugovor vredan navodno 100.000 eura.

Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic

Atraktivna Stanija Dobrojević ume da zavrti priču, kako kaže, pa je gledaoci Zadruge nestrpljivo iščekuju u rijalitiju, naročito iz razloga što je tamo i Kristijan Golubović, ali to će se desiti tek za nekoliko meseci.

Otkrila je da se odlično oseća i da je uvek vredna i radna, a prokomentarisala je i pojedine učesnike, među kojima je i njen bivši dečko Marko Marković.

"Ja sam neko ko zna uvek da zavrti priču, u tome sam maher. Iako sam godinama stekla neki status i više mi ne priliči da se sama upuštam u priče, često se dešava to da svojim prisustvom utičem na ostale da se više aktiviraju. To publici znači i za to budem uvek lepo nagrađena u vidu honorara. Uzor sam mnogim devojkama i ženama! Vole me, prate me, žele da budu i izgledaju kao ja, iako me često osporavaju i često sam na meti kritika zbog toga", rekla je Stanija za "Kurir" i otkrila ko ju je u prethodnoj sezoni Zadruge razočarao, a ko prijatno iznenadio.

"Što se tiče prethodne sezone Zadruge, ja sam kad je rijaliti u pitanju prošla sito i rešeto, tako da mene više ništa ne može da iznenadi ili razočara! Ali bih iz prošle sezone izdvojila Marka Osmakčića s kojim imam lepo drugarstvo.Marko je prema meni divan i zaista je pravi drug. To je sve što mogu da kažem. A što se njegovih veza tiče, ne dajem sebi za pravo da komentarišem tuđe veze i izbore, niti želim u to da ulazim."

Otkrila je da u Zadrugu 6 ulazi kao emotivno ispunjena, ali da ljubavni život krije kao zmija noge i da planira da tako i ostane, kao i to da u rijaliti ulazi tek u februaru, kao specijalni gost. Susrešće se sa Kristijanom, ali ne planira da se pomiri s njim.

"Moje mišljenje o Kristijanu Goluboviću se nije promenilo. I dalje je negativno. Meni lično je on nebitan lik. Nemam razloga nikog da se bojim u životu, a pogotovo ne njega. Ni govora, ni reči o bilo kakvom pomirenju! Ne želim da čujem za to! Ne, nema šanse! Može da bude mir, ali nikakva pomirenja ne dolaze u obzir!", oštra je Stanija.

U Zadruzi je i njen bivši dečko Marko Marković, koji je već bacio oko na Anitu Stanojlović, za koju kažu da je najlepša učesnica ove sezone.

"Ostali smo u korektnim odnosima. Ne čujemo se često, ali za bitne stvari uvek sam tu za njega", kaže Stanija, koja smatra da je raskid bio dobra odluka koju je donela - za oboje.

Otkrila je i da biznis u Majamiju ide odlično, te da trenutno radi na dva, tri projekta u Srbiji, a za nekoliko nedelja ide u Majami, jer je tamo firma.

"Predstoji mi vredan i radan period!", poručila je zadovoljno Stanija Dobrojević.