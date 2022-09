BIVŠI MUŽ VIKTORIJE MITROVIĆ UŠAO U KARANTIN ZADRUGE! Došao iz Nemačke i otkrio da li je tukao ženu i istinu o ABORTUSU!

Robert Mitrović, bivši muž zadrugarke Viktorije Mitrović sa kojom ima dete, ulazi u Zadrugu 6.

Izvor: Kurir televizija

U petak počinje 6. sezona Zadruge, a spisak imena koja će se takmičiti za nagradu od 50.000 evra, samo raste. Poslednji u nizu novih takmičara je Robert, poznatiji kao bivši muž Viktorije Mitrović, koja je u prošloj sezoni stupila u vezu sa Markom Osmakčićem, s kojim je zatrudnela, a potom abortirala.

Robert je u karantin rijalitija došao luksuznim džipom, pa progovorio o svom odnosu sa Viktorijom. "Kao što sam napomenuo, došao sam da demantujem sve što je ona rekla i da otkrijem pravu istinu", rekao je Robert na samom početku. "Najviše mi je zasmetalo što je rekla da sam je tukao i da sam fizički nasrtao na nju, što nije istina. Mi smo u lošim odnosima, a sa njenom porodicom sam u još gorim. Dete nisam video dve i po godine. Ja ću se boriti za starateljstvo, trenutno je obustavljeno jer ulazim ovde, verovatno ćemo to nastaviti.

Robert je otkrio da se u Nemačkoj bavio ugostiteljstvom, ali da je sada rešio da postane rijaliti igrač. O bivšoj supruzi je otkrio još par detalja: "Ona je odrasila u lošim životnim okolnostima. Da li se bavila prostitucijom, to ću da zadržim za sebe. Kada je izlazila rekla je da to nije tačno. Abortus? Mislim da je to izmišljeno. Ona nije mogla da zatrudni tri i po godine... To što ona priča...".

Pogledajte kako je došao: