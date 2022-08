POKAZALA NOVOG DEČKA, PA RASKRINKALA ZADRUGARE! Dušica Jakovljević nikad iskrenija - "Ne družim se sa njima!"

Dušica Jakovljević o Zadruzi i dešavanjima iz privatnog života.

Izvor: Pink screenshot

Dušica Jakovljević ovog ljeta čašćavala je svoje pratioce kadrovima u kupaćem, priznala da je ponovo zaljubljena, ali i vrijedno radila na projektu Zadruga čiji je dio od samog početka.

U razgovoru sa medijima pričala je o rijalitiju, te otkrila i da li nakon toliko godina rada postoji i privatan odnos sa učesnicima Zadruge, ali komentarisala i navode da napušta televiziju.

"Ne znam gdje se pričalo da neću biti. Mislim da su to uvijek bila neka nagađanja. Ljudi idu u cirkus kako bi gledali čovjeka koji hoda po žici i onda gledaju kada će da padne. Džabe se nadaju mom padu. Od mnogih stvari u životu, koje su mogle da budu pad, napravila sam neke nove stepenice za nove uspjehe", započela je Dušica i dodala:

"Od prve sezone Zadruge, ja sam zaštitno lice tog projekta, tako će biti i ubuduće. To je kao da pitate pjevača da li su mu dosadili njegovi najveći hitovi. Uživo emisije su tlo gdje se najbolje snalazim, kao neko ko je vješt u improvizaciji, to je moje srednje ime. Nisam se zasitila i vrlo rado ću voditi Zadrugu koliko god to bude potrebno", rekla je.

Stalno se polemiše o njenom prijateljstvu sa rijaliti učesnicima, a sada je Dušica riješila da progovori o tome.

"Meni stvarno učesnici rijalitija ne pišu, nemam kontakt sa njima. Nije što se ja ne družim, ali moji prijatelji stvarno nemaju veze sa javnim životom niti su javne ličnosti. Vodim jedan potpuno običan i svakodnevan život. Ne zanosim se, meni je moj posao kao i svaki drugi posao samo što je moj život zbog mog posla javno izložen. Ne družim se sa njima jer želim da profesionalno radim taj posao, da se apsolutno na to usredsredim, da mi druženje sa nekim ne uruši autotitet. Mi se naravno možemo sresti, popričati, vidjeti, pa i razmijeniti neku poruku, zašto da ne", objašnjava Dušica.

Na samom kraju komentarisala je i novu ljubav:

"Rekla sam da neću iznositi nikakve detalje iz privatnog života, s obzirom na to da sam prije skoro tri mjeseca objavila taj “stori”. Da, imam jaču polovinu", bilo je sve što je rekla na tu temu.