MORAO SAM DA ZOVEM POLICIJU! Zola tvrdi da je Maja pravila RUSVAJ - Pokazao OGREBOTINE i otkrio detalje svađe s Filipom!

Bivši dečko Miljane Kulić, Lazar Čolić Zola otkrio je pred kamerama detalje žučne svađe Filipa Cara i Maje Marinković, nakon čega se i ona hitno oglasila.

Nakon što je raskinula s nevjenčanim suprugom nekadašnje drugarice Aleksandre Subotić, Maja Marinković pomirila se sa bivšim dečkom Filipom Carem, te su na društvenim mrežama isplivale njihove fotografije iz kreveta.

Bivši učesnik Zadruge i dobar prijatelj Filipa Cara, Lazar Čolić Zola gostovao je u emisiji "Narod pita" gdje je sve ostavio u čudu kada je isprličao detalje žestoke svađe Maje i Cara u hotelskoj sobi.

"Sad slušam vas trojicu i zamišljam da sam gledaoc, fino je čuti. Ovo su nokti...Slušajte ovo. Ja sam sinoć morao da zovem policiju na Voždovcu. Djevojka je u taj došla i nekontrolisano se ponašala, da ja nisam znao šta da radim. Ja sinoć kakvu sam noć prošao sa Filipom, Majom i mojim drugom, nisam nikada! Uspjeo je nekako da se razdvoji. Djevojka šta je radila sinoć. Spopada ga, maltretira ga, zove oca i priča da je on maltretira nju. U jednom momentu je u sobi, u hotelu gdje se ja nalazim, uzela pepeljaru punu pikavaca, kad je podera u zid gore. Komad je pogodio u glavu ovog mog druga u glavu, ostao je čovjek živ i zdrav", počeo je Zola.

"Otkud Maja i Filip u tvojoj sobi?", pitao je voditelj Darko.

"Car je htjeo da joj pruži drugu šansu. Ona njemu priča da je on nju diskvalifikovao iz Zadruge. On meni govori da je on sam sebi kriv, jedva sam ga jutros doveo do druge lokacije. Snimamo spot za moju novu pjesmu 'Lažni kum', on je glavna uloga, a i za to mu pravi problem... Njih dvoje se raspravljaju na krevetu sinoć, ona ga napada, on joj kaže: 'Nemoj zvati oca, da mu praviš problem'. Imao sam ja taj problem sa nekom takvom osobom, M.K. Ona Takiju govori da je Filip maltretira, a tu svjedoci moj drug i ja. Šta bi mogao otac da pomisli tada? Ja vam se kunem u sve na svijetu, niko je pipnuo nije, ona je odjednom krenula da pravi haos... Sjedimo na krevetu, ona njemu kreće da kopa oči, ja uzmem telefon da snimam. Ona me je provalila da snimam, bacila mi telefon, krenula mene da grebe", dodao je Zola i pokazao ogrebotine na ramenu.

Maja Marinković se ovim povodom hitno oglasila na Instagramu i demantovala Zoline riječi.

"Apsolutne laži osobe koja je iskoristila Miljanu Kulić da postane poznata, šta je čudno da preko mene dobije članak. Niđe veze sa mozgom ko ga ima, a on ne", napisala je Marinkovićeva.