NIKAD NEĆU PROMIJENITI DEJANOVO PREZIME, TJERAĆU MU INAT DO KRAJA ŽIVOTA! Dalila pravila haos u emisiji - Ispao je DNO!

I dalje nosi prezime Dragojević, a kako kaže za Dejana - on će uvijek biti "Dalilin bivši muž".

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Nakon što se ludo provela u Crnoj Gori i u Hrvatskoj, Dalila Dragojević gostovala je sinoć u emisiji "Narod pita" s Marijanom Zonjić, s kojom se druži otkako su izašle iz Zadruge, a tom prilikom se svađala i s gledaocima, ali i s bivšim cimerima iz Šimanovaca.

Ni ova emisija nije prošla bez pominjanja njenog bivšeg supruga Dejana Dragojevića, a Dalila je priznala da planira da mu tjera inat do kraja života.

"Sve dok sve to potencirate, to će biti tako. Vi svi to potencirate, dosta emisija je bilo u kojima sam ja bila tema. Informisana sam da je on rekao da ja teram inat, ako tako misli, onda ću se inatiti cio život. Da li me moja podrška ili bilo ko pita za prezime, ja ću govoriti da ga neću promijeniti. Ja radim ono što osjećam, niko me ne finansira, živim za sebe, uživam u životu, imam nekog ko mi znači. Ne želim da komentarišem druge ljude", izjavila je Dalila i odgovorila gledateljki na pitanje da li smatra da je Dejan dobro postupio prema njenom ocu.

"Smatram da nije ispao korektan. Za mene kažu da sam dno dna, a da je on baš ispao dno dna. Iskoristio je Jutjub da bi zabilježio odlazak tamo. Moja majka i moj otac nisu to zaslužili. Moj otac je bio većinu vremena na njegovoj strani i posle svega što je rekao, bio je tu da ga prihvati. Dejan je izjavio da nije imao potrebu i da ga moj otac ne zanima, to je njegov obraz. Ja kad sam pozvala da vidim Tedija, ja sam pozdravila Gorana na najljepši mogući način, iako je imao jednu jako ružnu riječ. Dolazi do toga da se on krije pod maskom... Kape, naočare, zbog čega?", rekla je Dalila, koja se prošlih dana provodila u Šibeniku.

"Dobila sam informaciju da će prodati automobil, zato što je dužan za moj telefon. Ja sam taj telefon dobila od njega za rođendan, za taj dug od hiljadu eura. Automobil ne košta hiljadu eura, nego je to sažaljenje da mu fanovi plate dug. Onaj telefon koji on ima, kupila sam mu ja za rođendan, ali ne na pretplatu. Traženje načina, kao uzeo da bi vratio dug... Otišao je, uzeo telefon i poklonio mi za rođendan. Ostalo je da se otplati možda nekih 500 eura kad smo ulazili u Zadrugu. Nemam ja šta da kažem, mene to ne zanima. Ti pošalješ oca da ide s Tedijem po onom suncu i vrućini...", tvrdi Dalila koja je rekla i da ne prati Dejanove aktivnosti na mrežama, ali da joj fanovi redovno šalju.

"Ne pratim ga direktno, pošalju mi. Uvijek je to negdje bazirano na tome - njegovo mišljenje na osnovu mene. I dalje sam ja glavna tema kod njega u životu, i dalje je on Dalilin bivši muž. Za mene je on i te kako visoko poletio, a to da li će nisko sletjeti i kakav će pad biti, u to ne ulazim. Nisam neko ko se na Instagramu bavi rijaltijem", poručila je Dalila Dragojević.