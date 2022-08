MOJ TATA JE MONSTRUM OD 140 KILA! Priča učesnika Zadruge 6 ledi KRV - "Majku je udarao PESNICAMA i digao NOŽ na nju"

Luka Radivojević jedan je od učesnika naredne sezone Zadruge, a sada je ispričao tešku životnu priču.

Izvor: Instagram/miljana_kulic_official/printscreen

Veliku pažnju javnosti Luka Radivojević privukao je kada je ispričao kako ga je Miljana Kulić namamila i zaključala u stan, a sada se prisetio bolnih trenutaka i porodičnog nasilja koje su on i njegova majka doživeli od njegovog oca, koji je zbog toga i završio iza rešetaka.

"Moj otac je bio pijanica, društvo ga je vuklo za nos, kako je ko gde hteo. Moja majka je jedna borbena žena, snalažljiva, pa i duhovita, jer je dosta u životu pretrpela - od trudnoće sa svoje 22 godine, kad je imala moju sestru u stomaku, do sada sa 41 godinom. Svađe, tuče i pretnje su bile moja svakodnevica. Godinama smo trpeli torturu, sve dok moja sestra i ja nismo jednog trenutka pitali mamu: 'Zašto ti ovo trpiš, što se ne razvedeš od njega?' Rekla je da sve trpi zbog nas. Rekli smo joj da maltretiranje ne sme nikako da trpi i da smo već velika deca i da ćemo se nekako snaći", rekao je Radivojević za "Kurir" i ispričao kao je njegov otac završio u zatvoru.

"Otac je dobio godinu i tri meseca zatvora jer je to zaslužio. Uoči naše krsne slave, on je podigao nož na moju majku, popio je za tu noć 20 piva, hteo je da je baci s prozora... Meni je tada pao mrak na oči, skočio sam na njega i isterao ga iz stana. Kasnije se vratio da navodno uzme svoje stvari iz kuće. Pokupio je dva televizora iz kuće, jer nije imao dinara kod sebe, iz toga možete da zaključite kakav je to čovek da decu ostavlja bez televizora. Tada je pobegao kod svoje majke u Kruševac, policija je tražila gde je. Ja sam morao da im kažem da provere na adresi njegove majke. Našli su ga tamo, pa je dobio ono što mu je sledovalo".

Izvor: YouTube/Parovi TV Happy

"Morao sam da ga prijavim i da bude kažnjen za sve što je radio. On je jedan monstrum od 140 kila, koji je skakao na ženu od 70, udarao je pesnicama, lupao joj glavom o zid dok je spavala, stavljao joj je vruća pića na glavu... Ispričao sam vam samo delić, da ljudi vide šta se dešava i da toga ima u mnogim porodicama, a ljudi ćute i trpe", dodao je Luka.

On je na kraju istakao da je sve ovo što mu se desilo i čemu je bio svedok na njega uticalo da bude iskrena osoba bez dlake na jeziku:

"Upravo zbog svega što mi se desilo u životu, uvek sam maksimalno iskrena i realna osoba, svima sve u lice kažem bez ustručavanja, a brzo i reagujem".