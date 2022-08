OPLEO PO BIVŠOJ ŽENI, A "KOMBINACIJU" URNISAO I IZVREĐAO UŽIVO! Reper izgovorio UŽASNE reči, ona mu javno ZAPRETILA

Nenad Aleksić Ša i Monika su se sinoć javno sukobili u emisiji, a do haosa će izgleda tek doći.

Izvor: Instagram/screenshot/nenadaleksicsha/monnikajovanovska

Bivši učesnik Zadruge Nenad Aleksić Ša, sinoć u emisiji "Narod pita" nije imalo lepe reči za svoju bivšu suprugu Ivanu, a uživo u programu sukobio se s Monikom Jovanovskom, koja je takođe bila deo rijalitija.

Reper je na njen račun izneo šokantne optužbe i tvrdnje, posle čega se ona oglasila na društvenim mrežama.

"Neću da pričam sa go*netom narkomanskim. Je*e je deda za lovu. Burazer i ćale je teraju da se ku*va. Je*em ti ružnu mamu, bre. Pa ti zovi, ku*vo, mamu ti je*em", dramio je Ša, kojeg su s Monikom spajali otkako je ušla u Zadrugu, a sličnost između nje i Tare Simov je velika.

"Nikome u životu porodicu nisam uvredila, niti ću, tako su me moji vaspitali, ali neću dozvoliti da neko prelazi granicu i vređa moju na takav način i izmišlja laži kako me tata tera da se bavim najstarijim zanatom. Pa, Bože me sačuvaj, ko normalan kaže to u današnje vreme. Ali zato, lepo sam rekla, ne dirajte lava dok spava. Saznaćete uskoro sve", poručila je Monika potom na Instagramu.

Izvor: Instagram/monnikajovanovska

Pogledajte neke Monikine fotografije: