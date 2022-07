OGLASILI SE OGANIZATORI SEA DANCE-a: PODRŠKA DRŽAVE FESTIVALU NIJE POMOĆ, VEĆ JEDNA OD NAJBOLJIH INVESTICIJA CRNE GORE

Iz Sea Dance organizacije su se oglasili povodom saopštenja Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, koje se oglasilo nakon natpisa u medijima u vezi sa mogućim otkazivanjem Sea Dance festivala usled izostanka obećane državne podrške.

Izvor: Promo/Sea Dance Festival

Saopštenje iz Sea Dance festivala prenosimo u cjelosti:

"Usled izostanka obećane državne podrške, želimo da istaknemo da podrška države festivalu nije pomoć, već jedna od najboljih investicija Crne Gore, i da kao takva može da se realizuje u potpunosti u skladu sa zakonom, kao što je to slučaj u brojnim zemljama u kojima EXIT realizuje festivale.

Da je u pitanju poslovna saradnja od velikog interesa za državu Crnu Goru, govori i činjenica da je do sada crnogorskom turizmu donijela preko 50 miliona eura uz još veću vrijednost promocije destinacije koju su reklamirali neke od najvećih svjetskih zvijezda kao što su David Guetta, Jamiroquai, Skrillex, Prodigy i mnogi drugi.Svaki euro podrške Vlade, crnogorskoj turističkoj privredi se vrati desetostruko, a država samo od naplaćenog PDV-a koje ostvare hoteli, ugostiteljski objekti, taksisti i drugi, prihoduje daleko više u odnosu na podršku koju daje festivalu. Jednostavnim rečnikom rečeno - izostankom Sea Dance festivala država neće uštedjeti, već izgubiti novac, dok će crnogorska turistička privreda biti uskraćena za milionske prihode i promociju.

U vezi sa saopštenjem MERT-a, želimo da podsjetimo na događaje koji su prethodili najavi ovogodišnjeg izdanja festivala. Naime, 5. maja tekuće godine, predsjednik Vlade Dritan Abazović i resorni ministar Goran Đurović održali su sastanak sa organizatorima Sea Dance festivala na kojem je potvrđena dosadašnja podrška Vlade Crne Gore. Tada je najavljeno i potpisivanje dugoročnog ugovora između Vlade i festivala, jer je to jedini način da se garantuje dugoročna stabilnost i održivost festivala, kako bi on mogao da se najavi 9-12 mjeseci ranije, a ne 2-3 mjeseca prije samog događaja, kako je bilo prethodnih godina, što je ispod svakog minimuma potrebnog za privlačenje većeg broja inostranih turista, koji već u decembru i januaru planiraju festivalsko ljeto. Tako je, na primjer, u Srbiji, kada je potpisan dugogodišnji sporazum sa državom oko održavanja Exita, ovaj festival dobio neophodnu stabilnost koja je dovela do dvije titule za najbolji evropski festival, kao i rekordnog broja turista koji u Novom Sadu svake godine ostave 15-20 miliona eura godišnje.

Kada smo prije nekoliko sedmica obaviješteni o birokratskim preprekama vezanim za podršku Vlade, informisali smo nadležne državne službe o modelima koji funkcionišu u drugim zemljama u kojima EXIT realizuje festivale. Tako smo naveli primjer ATP turnira u Hrvatskoj, zemlji članici EU, koji uprkos evropskom propisu koji MERT navodi da je prepreka za podršku Sea Dance festivalu, dobija redovnu podršku od preko pola miliona eura od nadležnog Ministarstva i Hrvatske turističke zajednice, jer podrška ovom događaju takođe nije subvencija, već komercijalan poslovni odnos zahvaljujući kom država Hrvatska ostvaruje značajne turističke prihode i veliku promociju. Od nadležnih državnih službi unutar Republike Hrvatske smo dobili apsolutno uvjerenje da je navedeni model u potpunosti u skladu sa zakonom i svim propisima Evropske unije. Dali smo na uvid i druge modele u drugim državama, kako bi se saradnja na projektu Sea Dance festivala mogla realizovati unutar zakonskih okvira. Nažalost, nijedan od navedenih modela koji potpuno zakonito funkcionišu u Hrvatskoj, Srbiji i drugim zemljama nije prihvaćen.

Oko toga da li će Sea Dance festival biti održan ove godine, odluku ćemo donijeti sa partnerima iz Opštine Budva sa kojima smo zatražili hitan sastanak. Do tada, još jednom molimo premijera Abazovića, u čiju dobru volju ne sumnjamo, da učini dodatni napor i naloži nadležnim državnim službama da nađu adekvatno rešenje nastalog problema, jer smo sigurni da uz snažan i zdrav Sea Dance i Crna Gora mnogo lakše može biti zdrava.