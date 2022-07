HAOS TOKOM EMISIJE U KOJOJ GA JE OSTAVILA: Filip htio da uleti u studio, obezbeđenje reagovalo - otkriveno S KIM je bio!

Evo šta se dešavalo iza kamera dok je Dalila sama sjedela u studiju umjesto sa Filipom Carem, koji se kasnije predomislio u vezi sa gostovanjem.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel/Youtube/screenshot/zadruga official

Drugoplasirana u Zadruzi, Dalila Dragojević (i dalje), sinoć je gostovala u emisiji "Narod pita" bez svog dečka Filipa Cara, kojeg je tokom emisije uživo ostavila.

Iako je trebalo zajedno da budu u emisiji, on nije došao, što joj je teško palo, budući da je sama morala da se nosi sa silnim osudama i uvredama koje joj javnost upućuje.

Car se za vrijeme emisije, kao što je rekla Dalila, nalazio u etno-selu nadomak Beograda, mjestu koje je toliko puta pominjano u Zadruzi, a tamo je bio s Lazarom Čolićem Zolom.

Car i on su zajedno utrčali u taksi kada je odlučio da se uputi ka Šimaovcima, a na putu ka tamo su stali kod neke pumpe i skinuli taksi oznaku sa vozila. Vozač je bio čovjek sa kojim je Zola ranije stigao u etno-selo, pretpostavlja se njegov prijatelj o kojem je često pričao u Zadruzi.

Zatim su stigli u Šimanovce, a tamo ih je sačekao "hladan tuš". Budući da je Filip odbio da gostuje u emsiiji "Narod pita", bio mu je zabranjen ulazak u prostor i obezbeđenje nije htjelo da podigne rampu.

"Zvao me je posle te izjave i rekao da to nije trebalo tako da se desi, jednostavno, ja pričam u momentima šta osjećam. Da sam neko ko se bavi kalkulacijama, vjerovatno ne bih imala ove postupke koje sam imala i zbog kojih se stidim i sramim. Večeras je trebalo da bude sa mnom, on je izabrao da ode u etno-selo. Kad me je pukla realnost svih ovih snimaka, odlučila sam da kažem kako jeste", rekla je Dalila u emisiji kroz suze.

"Naprasno je odlučio da dođe u Šimanovce, ovdje u emisiju, da priča šta je trebalo da priča, međutim, ne može da upada u emisiju tek tako. Trebalo je zajedno da dođemo ovdje, zajedno da prebrodimo sve, odlučio je da ode drugim putem. A odjednom je mogao da dođe kad je čuo šta ja pričam, sad mu odjednom nije bilo loše?! Nema više šta da se priča, otpratili smo se sa Instagrama i to je to", poručila je Dalila, koja je u emisiji rekla i da se ovog puta neće pomiriti s njim.

Pogledajte i kako je raskinula s njim u emisiji: