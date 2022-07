PUBLIKA JE VREĐALA KADA JE UŠLA U STUDIO?! Rijaliti zvezda šokirala voditelja - prevarila muža, pa ostavila dečka UŽIVO

Dalila Dragojević u suzama u emisiji "Narod pita"

Izvor: Zadruga Official

Drugoplasirana učesnica Zadruge Dalila Dragojević, gostovala je u emisiji "Narod pita", a tokom gostovanja koje je išlo uživo, ona je raskinula sa Filipom Carem.

"Mislim da ne bi trebalo više da budemo zajedno. Nije došao jer ne može da se nosi sa svim ovim što ćemo pričati pet, šest sati. Kako da se nosi sa svim tim... To je to, nemam više šta da radim", rekla je Dalila kroz suze.

Ona je potom rekla da joj je neprijatno i da ne zna koliko će moći da izdrži da bude u emisiji.

"Ja sebe više ne prepoznajem, kada vidim šta sam sve radila nije ni čudo što dobijam ovakve poruke i što me svi osuđuju. Kakve su to reči kojima me vređaju, kakve poruke mi šalju... Mislim da ne treba više da budemo zajedno uopšte, bolje tako. Nema šta da se ubeđujem da će biti bolje".

Dalila je rekla i da joj Car šalje poruke preko Instagrama, da će da je gleda "da se sama bori" i dodala:

"Čujem kako mi dobacuju ovde, loše mi je", rekla je Dalila, a potom otkrila i zašto se Car nije pojavio u emisiji:

"Legao je da spava u dva sata, završavala sam neke obaveze. Došla sam u stan i rekla da treba da se sprema, rekao je da je loše i da je umoran od emisija i da ne želi da ide. Tako je meni rekao. Ne mogu ja nikog da vučem za rukav".

Pogledajte gostovanje: