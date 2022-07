SEĆATE SE PRVOG I NAJKULTURNIJEG POBEDNIKA RIJALITIJA U SRBIJI? Uzeo 100.000 € BEZ SKANDALA i nestao, evo čime se bavi!

Ivan Ljuba bio je prvi pobednik rijalitija "Veliki brat", a danas se bavi poslom koji je daleko od očiju javnosti.

Izvor: YouTube/dare/Printscreen

Da li se sećate prvog pobednika rijalitija u Srbiji? U pitanju je Ivan Ljuba, muškarac koji je osvojio prvo mesto u "Velikom bratu", a za kog su pričali da je najkulturniji učesnik ikada.

Te 2006. godine pojavio se kao miran, stidljiv i kulturan mladić koji je obožavao klavir, a ubrzo je osvojio ljude širom Srbije. Tada je osvojio 100.000 evra i dao samo nekoliko intervjua, nakon čega se potpuno povukao iz javnog života.

Učestvovao je u jednom poznatom kvizu, imao koncert sa Beogradskom filharmonijom, a mnogi se pitaju gde je i šta Ivan radi danas.

Ivan je odlučio da se posveti muzici, te je danas veoma uspešni profesor klavira i pijanista, a posebno ga ispunjava rad sa decom. Sarađivao je sa operskom pevačicom Draganom Tomić, oprobao se u džezu i filmskoj muzici.

"Na kraju prve godine umrla mi je mama, počeo je raskol i raspad svega. Imam dva starija brata, Filipa i Davida. Radim kao profesor klavira u osnovnoj muzičkoj školi, a đaci su mi od pet do trinaest, četrnaest godina. Zovu me Ivan i sve češće mi se obraćaju sa 'ti', a trebalo bi sa 'Vi'", rekao je jednom prilikom i dodao da mu to ne smeta:

Izvor: YouTube/Mondo portal

"Ne zbog mene, nego iz poštovanja prema instituciji koju predstavljam. Napolju možemo na ti, meni ne smeta, ali problem je kad mi na hodniku viknu: 'Ej, Ivane!'. Nisam strog. A šta znači biti strog? Kada uzmu maha, priđem im na njihovom jeziku, znam kad treba da se zategne", izjavio je Ivan svojevremeno.

Ono što je zanimljivo, to je da se Ivan godinama bavi paraglajdingom, pa je tako leteo na preko 2.000 metara u Grčkoj i Turskoj.