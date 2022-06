SA ŠABANOM ŠAULIĆEM PJEVAO SA SAMO 11 GODINA! Osvojio Zvezde Granda, u BiH se slavilo do jutra - "Zamalo sam se SRUŠIO!"

Nermin Handžić nakon pobjede u Zvezdama Granda u emisiji sabrao utiske o takmičenju.

Nermin Hadžić je, zahvaljujući glasovima publike koja je ovoga puta odlučivala, odnio ubjedljivu pobjedu u takmičenju Zvezde Granda, a svoju radost je odmah podijelio sa mentorkom Viki Miljković koju izuzetno poštuje i uvažava, o čemu je govorio i nakon proglašenja.

On je istakao kako mu je pjevačica bila najveća podrška tokom takmičenja, ali i da je i on nju bodrio kada je to bilo potrebno. Takođe, Nermin je rekao da planira da nastavi saradnju sa Viki i njenim suprugom Tašketom, a sada je sa njom gostovao u jutarnjem programu na Prvoj televiziji.

"Mislim da će mi trebati jedno mjesec dana da dođem sebi. VIki je milsila da će mi na bini pozliti svakog trenutka. Mislim da smo svi bili srećni što je došao kraj, ali kada je rekao moje ime... Da nisu pritrčale kolege, ja bih bio na podu", započeo je.

Potom se ubacila Viki:

"On ima 18 godina, to je stresno. U studiju je bilo puno ljudi, ta tenzija, ta odgovornost je stresna. Nekoliko njih su bili favoriti, Nermin je jedno fino i vaspitano dete, a to je meni jako važno. Možda sam ja prestroga, ali pored vrhunskog talenta će mu vaspitanje jako pomoći. Postoje dvije vrste karijera - ona koja se gradi na brzinu i putem skandala i druga temeljnija u kojoj je važno kućno vaspitanje. Osim što je fantastičan pjevač, on je vaspitano dijete i potiče iz fine porodice", naglasila je.

U emisiji su prikazani i snimci na kojima se vidi kako se širom Bosne i Hercegovine slavila njegova pobjeda, a Nermin ne krije koliko ga podrška svog naroda obradovala.

"U Bosni i Hercegovini se slavilo, to je bilo kao da je reprezentacija igrala", rekla je Viki, a Nermin se nadovezao:

"Svi su ponosni, Tešanj nije kao Beograd ili Sarajevo. Nismo imali nikoga ko je ušao u finale, a kamoli pobijedio", rekao je.

Viki Miljković se potom osvrnula i na samo finale, pa spomenula i pokojnog kolegu Šabana Šaulića čiji je Nermin bio veliki fan, te naglasila da je upravo on prvi prepoznao njegov talenat kada je sa 12 godina bio dio takmičenja "Neki novi klinci".

"Ja sam to jako teško podnijela, prvi krug sam još i bila okej, u finalu sam već bila... Nisam znala ko će prije da se sruši ja ili on. Najteže je bilo sačuvati ga u takmičenju, da mi ne ispadne. Ja sam od samog starta prepoznala njegov potencijal, Šaban Šaulić je njega podržao u takmičenju 'Neki novi klinci', kad sam ga uzimala sam prepoznala to u njemu", rekla je Viki.

"Sa Šabanom sam nastupao sa 11 godina, a u 'Nekim novim klincima' sam bio sa 12. Bili smo djeca i tada možda nismo bili svjesni te neke popularnosti, roditelji su iskusili tu nervozu, a u Zvezdama Granda smo već svjesniji i veća je tenzija", objasnio je Nermin.

