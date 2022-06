PRODUKCIJA DOGOVORI JEDNU CIJENU, A ONDA ODUZME PARE: Marko otkrio uslove u Zadruzi - "Ljudima unutra daju ljekove"

Rijaliti učesnik Marko Osmakčić ponovo se oglasio kako bi otkrio zašto je njegova porodica lažirala smrt njegovog oca Franja.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Marko Osmakčić se oglasio na mrežama kako bi otkrio cijelu istinu o bježanju iz Zadruge zbog očeve smrti koja se ispostavila kao lažna, trudnoći djevojke Viktorije, ali i "pravim uslovima u rijalitiju".

"Vama produkcija dogovara jednu cijenu honorara, ali ima mnogo članaka sa kaznama, kroz svaku kaznu mogu da vam skinu taj honorar, ako spavate, tuširate se u pogrešno vrijeme, pričate bez bubice, za fizičke kontakte, vrijeđanje na nacionalnoj osnovi. Može se kazniti za sve", rekao je Marko u videu i otkrio:

"Ja nisam dobio dinara niti ću ga dobiti. Mnogi nemaju ista prava, imali su sarađivanja, dogovore", istakao je Osmakčić.

"Budžeti su mali, malo se spava, ljudi su veoma često gladni i nenaspavani. Mnogi su na ljekovima za smirenje, psihički bolesnici po meni, donose im medikamente, vi ste u kući sa takvim profilima. Budili su nas nekim čudnim zvucima. Izolovani ste 10 mjeseci i nemate pojma šta se vani dešava. Negdje nemaju pravo da budu u rijalitiju više od tri mjeseca, a kod nas 10 mjeseci. Meni se čini da se produkcija iživljava nad našim mukama", dodao je Marko na svom Jutjub kanalu.

Marko je potom otkrio da je spontano ušao u odnos sa Viktorijom i da je lijepo tretirao na početku kada je saznao za njenu traumu.

"Ja sam izgubio poštovanje kada sam vido da je počela da se krevelji, udvara se drugima, da me ne shvata ozbiljno. S vremenom se vezala za mene, zaljubila se. Ona kao ličnost je za mene izuzetno traumatizovana, nestabilna, psihički labilna, ima bijes koji ne može da kontroliše, ima deficite sa kojima se mora suočiti. Ona ima pakosne crte, perfidna je, bezobrazna i proračunata. Ona je bila jedina osoba koja je imala mogućnost da vidi svoje dijete van kapije. Njoj su išli u susret da to nije bilo normalno. Ta žena me prva prevarila, lomila mi stvari, urinirala, nije mi dala da spavam, pratila me, nije mi dala mira, prijetila mi, ja sam dugo trpio. Koliko puta je ona mene tukla bespotrebno! Imala je napade, bila kao psihopata, nisam mogao da budem u vezi sa njom, bila je opsesivna i posesivna. Umišljala je stvari koje nisam radio, prijetila je da će da mi pravi pakosti", govorio je Osmakčić.

Marko je otkrio i da sumnja da je uopšte bila u drugim stanju:

"Meni nije važno što se bavi prostitucijom, ali sam vidio da nije zdravo da se to dijete rodi. Nisam ženomrzac, bio sam prinuđen, bio sam izgubljen i lud. Njen bivši Robert pričao je kako je ona j, njen muž bivši je rekao da nije bila silovana nego da je bila sa nekim starijim čovjekom. Ja sam vidio da treba da odem od Viktorije", priča Marko.

Osmakčić je rekao i da je njegova porodica nekoliko puta pokušala da ga izvuče iz Zadruge. Otac mu je poslao pismo početkom godine u kojem je napisao da "sramoti svoje i državu Švajcarsku".

"Moj otac je htjeo da napravi umrlicu još odavno, ja sam bio izluđen, nisam znao o čemu se radi. Otac nije htjeo nekog da izigra, on je htjeo samo mene da izvadi, njega ni trudnoća nije zanimala. Rekao je da ako je trudna neka rodi, da ja sebe ne brukam i ne pravim budalu od sebe. Inače, toj Mateji ne fali dlaka sa glave... Viktorija Mitrović želi da ispadne žrtva naroda, mi smo kao monstrumi, veze nema sa vezom. Mi ćemo nju ubiti... A ja samo htjeo da ona abortira, više i ne znam da li je stvarno trudna... Ona je meni bila sumnjiva, boga pitaj šta je tamo radila sve. Moje mišljenje je da ona nije trudna, ja sam prijetio da je zastrašim, nećemo joj oteti dijete, niti ćemo joj prijetiti, prije Zadruge sam živeo top, ovo mi nije trebalo, to se prenjelo u Švicu a niko ne zna zbog čega. Viktorija laže, predstavlja nešto što nije tako", istakao je Marko Osmakčić u svom videu.