ŽELJKO VUKČEVIĆ U POLUFINALU ZVEZDA GRANDA! "ĐE SE KUPAŠ" OBORIO ŽIRI S NOGU, CECA I MARIJA PJEVALE POZNATE STIHOVE

Crnogorski pjevač Željko Vukčević ušao je u polufinale Zvezda Granda!

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vukčević je u polufinalnoj večeri imao više nego zanimljiv nastup!

On je najprije izveo pjesmu "Zavoli" od Nikole Rokvića, a zatim hit kotorske hip-hop klape Who See "Đe se kupaš?"

Ovo je prvi put da je u "Zvezdama Granda" izvedena hip-hop pjesma, pa je tako žiri bio oduševljen i tokom nastupa nisu skidali osmjeh sa lica!

Marija Šerifović, ka i Svetlana Ceca Ražnatovi pokazale su kako im je čuvena ljetnja himna i te kako poznata.

Pošto su oba takmičara u duelu za prolazak u polufinale imala isti broj glasova žirija, presudilo je "natpjevavanje", u kom je Željko zablistao, i otpjevao numeru "Kao moja mati” Zdravka Čolića.

