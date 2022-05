ZADRUGARKA ŽESTOKO UZVRATILA MARIJI KULIĆ! Osula javnu paljbu po Miljaninoj majci - "Kamen je bio ZBOG VAŠEG JEZIKA"

Jelena Batos se ne smiruje, pa je ponovo odbrusila Mariji Kulić nakon njene izjave, a nazvala ju je i Miljaninom "menadžerkom".

Izvor: Instagram/marijakulic_mtaz/YouTube/screenshot/Zadruga Official

Nakon što je Marija Kulić reagovala na izjave Jelene Batos o odnosu nje i njene ćerke Miljane i tvrdnje da "majka koristi ćerku za pare", oglasila se bivša učesnica Zadruge.

"Ništa drugo nisam ni očekivala od menadžerke Miljanine. Umesto svoje dete da izvede na pravi put, ona se bavi 'medijskom pažnjom'. Vaša ćerka se meni prva javila i to u nedelju u 8 ujutru sa 12 propuštenih poziva i vaša ćerka se nije se samo jednom obraćala za novac, nego više puta. Ja to nikome nisam pričala dok je vi niste ubedili da joj nisam prijatelj i morala je kradom da mi se javlja i moli za pomoć, a na ulici me ne pozdravlja. Ja, hvala Bogu, nisam mama rijalitija i ne živim od medijske pažnje niti od svoje dece, pa da ih moram koristiti i upravljati njima kao vi. Moja deca su već obezbeđena za budućnost, a meni je samo 35 godina", napisala je Jelena.

Ni tu se nije zaustavila...

"Gospođo menadžerko, ako nastavite, objaviću Miljanine govorne poruke kako plače i moli iz Bosne još prošle godine da joj pošaljem, jer ste joj vi okrenuli leđa i izbacili je iz kuće koju je napravila ona zaradom novca na poslu po kojem pljujete i gađate kamenjem, jer nisu podržali vašeg glumca čiji ste mozak isprali zvanog 'Bebica'. Vaša Miljana mi je rekla šta ste sve pričali za Milana, jer je podržao onu srećnu Miljanu sa Zolom, a Bebicu ispitivao. Onaj kamen je bio vašeg jezika delo. Umesto da dete svoje izlečite, vi je podržavate da ulazi u rijaliti sa tabletama za smirenje koje sama priča da uzima i da vam puni džepove", poručila je Jelena u objavi na Instagramu.