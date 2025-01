Aptera je opremljena integrisanim solarnim ćelijama koje vozilu mogu da obezbijede dovoljno energije, odnosno dopune bateriju za dodatnih do 64 kilometra vožnje dnevno

Izvor: Aptera

Kalifornijska startap kompanija Aptera, iz San Diega, bavi se razvojem ekoloških automobila još od 2006. godine, kada je predstavila ideju svog prvog modela koga je trebalo da pokreće mali gasni motor sa potrošnjom ispod jednog litra na 100 kilometara.

Vozilo koje je, više od 18 godina kasnije, u proizvodnoj verziji predstavila na CES sajmu potrošačke elektronike, koji se upravo održava u Las Vegasu, zadržao je isti osnovni dizajn karoserije u obliku suze, ali je dobio novi električni pogon i solarne panele koji prekrivaju cijelu gornju površinu kabine.

Razvoj ovog dvosjeda na tri točka finansirao veliki broj ljudi putem crowdfunding kampanje. Aptera trenutno dovršava detalje dizajna vozila, usavršavajući ga u vazdušom tunelu uz pomoć pravih legendi automobilskog dizajna, italijanske kompanije Pininfarina.

Vidi opis 1.600 kilometara sa jednim punjenjem: Stiže solarni elektromobil sa najvećim dometom ikada? Solarni elektromobil Aptera EV Solarni elektromobil Aptera EV Solarni elektromobil Aptera EV Solarni elektromobil Aptera EV Solarni elektromobil Aptera EV Solarni elektromobil Aptera EV Solarni elektromobil Aptera EV Solarni elektromobil Aptera EV Solarni elektromobil Aptera EV Solarni elektromobil Aptera EV Solarni elektromobil Aptera EV Solarni elektromobil Aptera EV Solarni elektromobil Aptera EV Solarni elektromobil Aptera EV Solarni elektromobil Aptera EV Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Aptera Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Aptera Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Aptera Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Aptera Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Aptera Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Aptera Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Aptera Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Aptera Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Aptera Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Aptera Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Aptera Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Aptera Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Aptera Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Aptera Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Aptera Br. slika: 15 15 / 15 AD

1.600 kilometara sa jednim punjenjem

Vozilo predstavljeno u Las Vegasu pokreće baterija kapaciteta 42kWh, koja sa jednim punjenjm omogućava autonomiju kretanja od 644 kilometara. Aptera je ranije objavila da će kupci moći da izaberu između više baterijskih opcija, među kojima je i ona sa maksimalnom autonomijom od – gotovo nevjerovatnih – 1.600 kilometara sa jednim punjenjem, jednom od najvećih među savremenim električnim vozilima!

Proizvodna verzija opremljena je integrisanim solarnim ćelijama od 700W, za koje Aptera tvrdi da bi vozilu trebalo da obezbijede dovoljno energije, odnosno dopune bateriju, za dodatnih do 64 kilometra vožnje na dan, bez "kačenja" na punjač.

Mnogi tehnički detalji automobila još uvijek su u tajnosti, uključujući snagu električnog motora (ili više njih), kao i performansi koje omogućava(-ju) vozilu. Ipak, proizvođač na svom sajtu navodi da Aptera od 0 do 96km/h (odnosno 60mph) ubrzava za manje od 6 sekundi. Vozilo bi, takođe, trebalo da ima mogućnost pogona samo na prednje ili na sve točkove.

Solarni elektromobil Aptera EV Izvor: YouTube / Aptera

50.000 prednarudžbina do sada

Električna Aptera je bila najavljena još 2009. godine, ali je projekt ubrzo nakon toga obustavljen. Obnovljen je 2019, a od tada nailazio na različita kašnjenja i odlaganja sve do početka 2025. godine, kada je proizvodna verzija konačno predstavljena.

A prema najavama sa CES sajma, solarni elektromobil bi do prvih kupaca trebalo da stignu do kraja ove godine. Kalifornijski startap tvrdi da je do sada dobio čak 50.000 prednarudžbina u ukupnom iznosu od oko 1,7 milijardi dolara.

Finalni detalji o Apteri, ponudi modela, cijenama i dostupnosti još uvijek nisu konačni, ali se na sajtu kalifornijske kompanije takođe navodi da će solarni elektromobil, u zavisnosti od verzije i nivoa opreme, koštati između 25.900 i 46.000 dolara.