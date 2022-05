OTKRIVENA TAJNA FILMA "MONTEVIDEO": Uloga Tirketa nije bila namenjena Milošu Bikoviću - evo koji glumac ju je ODBIO!

Miloš Biković nije bio prvi izbor za ulogu Tirketa u filmu "Montevideo".

Izvor: YouTube/screenshot/Klasik TV

Film "Montevideo" od prvog prikazivanja na velikom platnu postao je jedan od omiljenih širokom auditorijumu, a ništa manje interesovanje ne vlada i kada je reč o reprizama.

Ipak, pojedini detalji o samom nastanku filma su tek sada otkriveni! Kao, na primer, detalj da uloga slavnog Tirketa nije bila namenjena Milošu Bikoviću, kojom se istom i proslavio.

Marko Janketić bio je prvi izbor Dragana Bjelogrlića, ali je on tu ulogu odbio zbog obaveza koje je imao prema pozorištu i filmu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Dragan Bjelogrlić je dugo razmišljao kome da poveri ulogu. Imao je veoma nezahvalan zadatak ne samo da debituje kao reditelj već i da otvori prostor jednoj potpuno novoj generaciji glumaca, da im da prostor i poverenje. Mladi glumci retko kad imaju izraziti šarm. On se zarađuje iskustvom, ulogama, odnosom prema poslu", rekao je Biković pre nekoliko godina u Leskovcu i dodao:

"Dok je birao glavne uloge, nas 15-20 mladih glumaca svakodnevno je išlo na treninge. Nadao sam se da ću dobiti ulogu Ivice Beka i pojaviti se u drugom delu, ali nisam imao ambicije za glavnu. U jednom trenutku Dragan me je pozvao i rekao: 'Vidi, ja hoću da ti dam Tirketa, ali mnogo si visok i pojma nemaš da igraš fudbal'. Rekao sam mu da ću se potruditi oko fudbala. Imao sam treninge kad i cela ekipa, ali i nasamo s trenerom, i sam sa sobom, kad me niko ne vidi. To je zahtevalo mnogo rada i taj period mi je bio stresan. Onda sam shvatio da nikada neću naučiti dobro da igram fudbal, ali mogu da iskoristim nekoliko trikova koje ću da navežbam do perfekcije. A kad te trikove izvedem, sve posle toga će delovati kao da 'ovaj dečko vlada fudbalom'. Tako sam i koncipirao svoj lik", zaključio je glumac za Magazin Novosti.

Pogledajte kako je bilo na premijeri čuvenog filma: