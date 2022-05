KRAO BAKARNE OLUKE U NJEMAČKOJ, PA PREŠAO NA PARFEME: Zverka otkrio detalje - "Bježao je u Zabelu da ga ne ubiju"

Bivši učesnik rijalitija Zadruga, koji je svojevremeno bio u zatvoru u kom i Kristijan Golubović, komentarisao je snimak iz tržnog centra koji je zapalio region.

Nakon snimka Kristijana Golubovića iz jednog tržnog centra, na kojem navodno stavlja parfem s police pravo u kesu, oglasio se bivši učesnik Zadruge Aleksandar Bogunović Zverka.

Zverka je bio u zatvoru u isto vrijeme kada i Kristijan i sada je ispričao detalje njegovog boravka iza rešetaka.

"Imam ortaka koji je ozbiljan igrač bio u Njemačkoj i koji zna Kristijana i šta je radio po Njemačkoj.. Krao je bakarne oluke od kuća, pa ih preprodavao, uzimao čovjek ozbiljnu kintu za to, pa je prešao da krade bicikle, vjeruj mi ovo je 100000% istinita priča, ja ne izmišljam takve stvari niti sam u tom fazonu!", rekao je Zverka i nastavio:

"Isto znam da se zadužio para nekim likovima iz moto kluba i da je zapalio za Bg i pravo u Zabelu inače bi ga ovi ubili da je ostao tamo, to su ozbiljni igrači i sa njima ne mogu da se izbore mnogo jače glave od Kristijana oluk mafijaša. Sad vidim da je prešao na parfeme u tržnim centrima, sramota se nastavlja, ali ko poznaje njega to nije ništa novo! Al' dobro brate, puca čovjek na veliko, nisu parfemi jeftini ni malo. Nek ide malo i markete da posjeti", rekao je Bogunović za Republiku.

Pogledajte snimak Kristijana Golubovića iz tržnog centra:

Ubrzo nakon objavljivanja snimka, oglasio se Kristijan Golubović i rekao da do krađe "nije došlo".

"Gdje je početak i gdje je kraj krađe? Nema, zato što ne postoji. Ona je izmišljena. Ali iskren da budem, volim dvije stvari - da kradem i da je*em. Koristim svaku priliku da to radim, ali nisam ukrao. Mediji me pljuju bar jedno 20 godina. Ja jesam lopov, šta i da sam ukrao parfem, ali to je laž! Mislim da sam učešćem u rijalitiju pokazao kakav sam čovjek, demantovao sam svojim djelima sve bljuvotine koje su o meni pisali, ali ne vrijedi... Pojedini mediji žele da o meni pišu laži i to ne prestaje. Slobodno napišite: 'Ukrao bi Kristijan, ali nikada siromahu, običnom čovjeku'", rekao je Golubović za Informer i dodao:

"Jesam krao, ali bogatašima, u inostranstvu. Ja da sam htio da uzmem parfem, prije bih pozvao ljude koji mogu original da mi prodaju za trećinu cijene nego da kradem".