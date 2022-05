GLUMAC IZ SERIJE KOJU SMO OBOŽAVALI OPTUŽEN ZA ZLOSTAVLJANJE! Tukao žene na snimanju, hitno dobio otkaz! (VIDEO)

Glumac Fred Sevidž iz omiljene serije "Čudesne godine" emitovane osamdesetih dobio je otkaz nakon istrage o zlostavljanju.

Glumac Fred Sevidž (45), zvezda hit tinejdžerske serije "Čudesne godine", otpušten je iz nove verzije tog projekta nakon optužbi za zlostavljanje. Sevidž je dobio otkaz a produkcija se kratko oglasila i potvrdila to.

"Nedavno nam je skrenuta pažnja da postoje pritužbe na račun glumca Freda Sevidža, i pokrenuli smo istragu u skladu sa procedurom. Po okončanju istrage, odlučili smo da okončamo njegov angažman kao izvršnog producenta i režisera serije", saopštio je kratko studio "20th century television".

Fred je igrao glavnu ulogu u seriji "Čudesne godine", emitovanoj od 1988. do 1993. godine.

Ovo nije prvi put da je Sevidž na meti bizarnih optužbi, jer je više žena tvrdilo da ih je fizički zlostavljao na snimanjima filmova i serija.

Prethodno se nagodio i platio Jangdžu Hvong, kostimografkinji serije "The grinder", koja ga je optužila za nasilje. Hvong je 2018. opisala kako ju je Sevidž udarao na snimanjima. U jednom incidentu, sklonila mu je malo peruti sa rukava sakoa a on ju je tri puta udario pesnicom i vikao "ne smeš da me dodiruješ".

Nije poznato šta se ovoga puta dogodilo i ko je optužio Sevidža, a glumac se još uvek nije oglasio povodom novih optužbi.

Originalna serija je ugašena nakon što je bivša kostimografkinja pokrenula tužbu za seksualno uznemiravanje protiv Sevidža, koji je tada imao 16 godina. Tvrdila je da je zahtevao da ostvare seksualnu vezu i neprimereno je dodirivao. Na meti tužbe bio je i drugi glumac iz serije, Džejson Hervi. Kostimografkinji je plaćena odšteta, ali su tada drugi članovi ekipe rekli da je nemoguće da su tinejdžeri zlostavljali bilo koga, jer su uvek bili okruženi pratnjom i nosili su mikrofone, pa bi neprimereno ponašanje bilo zabeleženo.

