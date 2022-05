VODOPAD DUŽ CELE BINE! Otkriveni novi detalji Konstraktinog nastupa na Evroviziji - Isplivao SNIMAK probe (VIDEO)

Ana Đurić Konstrakta predstavlja Srbiju na ovogodišnjoj Evroviziji u Torinu sa pesmom "In corpore sano", a nedavno je sa srpskom delegacijom otputovala u Italiju.

Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision National Finals

Konstrakta se u Italiji sa svojim timom uveliko priprema za predstojeću Evroviziju, a nakon što je objavljen prvi zvanični snimak generalne probe, na Instagram stranici "Eurovision Song Serbia" pojavio se snimak scenografije koju će imati tokom nastupa u drugoj polufinalnoj večeri, 12. maja.

Novina je da će srpska predstavnica, ako je suditi po snimku, imati vodopad duž cele bine.

Pevačica Leontina Vukomanović je gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji otkrila je kako su tekle pripreme za ovo muzičko takmičenje.

"Ana je vredno vežbala i pripremala se za odlazak na Evroviziju. Kad krenu probe to je jedno umaranje i rutina koja mora da se postigne. Ana je bila u stanju da vežba pet sati bez prestanka u najsitniji detalj. Ana je perfekcionista, gledala je čak i peškire da li stoje ravno kako treba ili su se izvrnuli. Par puta kada smo se videle, moj savet joj je bio da izdrži energetski u Torino te dosadne probe. To je nebrojano proba, svaki dan su neke probe. Izađete iz hotela ujutru i non stop ste u hali do uveče, ne postoji prazan hod", ispričala je Leontina.

Leontina Vukomanović

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Konstrakta će se takmičiti za prolaz u finale sa Finskom, Izraelom, Azerbejdžanom, Gruzijom, Maltom, San Marinom, Australijom, Kiprom, Irskom, Severnom Makedonijom, Estonijom, Rumunijom, Poljskom, Crnom Gorom, Belgijom, Švedskom i Češkom Republikom.

Tokom prve polufinalne večeri, 10. maja, takmičiće se Albanija, Litvanija, Švajcarska, Slovenija, Hrvatska, Ukrajina, Bugarska, Moldavija, Portugal, Austrija, Grčka, Norveška i Jermenija.

Veliko finale ovogodišnje Evrovizije biće održano u subotu, 14. maja.