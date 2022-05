ISPLIVALE NAJVEĆE TAJNE MILJANE I BEBICE - "PSIHOPATA, UCJENJUJE, PRIJETI": Sad je progovorila o SVEMU!

Bivša učesnica Zadruge otkrila je nepoznate detalje o odnosu Miljane Kulić i Bebice, koji čekaju bebu.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Miljana Kulić i Nenad Macanović Bebica glavna su tema ovih dana u Zadruzi zbog njene trudnoće, a izbačena zadrugarka Martina Petrović otkrila je šta se dešava između njih kada progovorila o nepoznatim detaljima.

Nišlijka je prije nekoliko dana uradila test koji je pokazao da je trudna, a nedugo zatim je priznala da nije željela bebu s Nenadom i tvrdi da je to namjerno uradio da bi je zadržao.

"Miljana, Bebica i Zola su najsmješniji, ali i najčudniji. Ja sam bila s njom kada je saznala da je trudna, ona me je pitala kakvo je moje mišljenje o tome, ja sam rekla nikakvo. On me je tada čudno pogledao, ali Miljana zna zašto sam joj to rekla, jer smo bile bliske, savjetovala sam je kako bi je i majka savjetovala", ispričala je Martina.

"Mislim da je Bebica psihopata, u pogledu mu se vidi to, a u jednom trenutku ima te prebačaje u glavi. Na sebe je dizao ruku, Miljanom je manipulisao ispod pokrivača, govorio joj je odvratne stvari: 'Ako ne budeš sa mnom, majka će ti umrjeti!'. Te manipulacije su odvratne, ucjenjuje djetetom, tako da on i te kako zna šta radi", smatra izbačena učesnica Zadruge.

Izvor: YouTube/Zadruga Official