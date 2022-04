OTKAD SE TO DESILO, VIŠE NI S JEDNOM SA SILIKONIMA NISAM BIO! Janjuš priznao ŠTA je uradio prije Zadruge

Bivši učesnik Zadruge imao je turbulentnu vezu s Majom Marinković, a sada kaže da mu je muka od djevojaka sa silikonima i da ga je neko "omađijao".

Izvor: Instagram/mali_janjus

Marko Janjušević Janjuš diskvalifikovan je iz Zadruge 5 prije petnaestak dana, nakon čega se vratio ženi i ćerki s kojima živi pod istim krovom, ali sa suprugom Enom je samo u prijateljskim odnosima.

Priznao je da se kaje što je prevario suprugu i što mu je rijaliti oduzeo vrijeme sa ćerkom, kao i da je do diskvalifikacije došlo upravo zbog njih dvije.

"Kad je bilo glasanje, izlazili smo svi da glasamo i onda sam ja pokušao da se čujem sa ćerkom, kao što bi svaka normalna osoba pokušala. Taj razgovor je trajao tri sekunde, ja sam želio da dođu da ih vidim tu gdje je trebalo da glasam. Tu je bilo nekih problema, javili su produkciji šta sam uradio, ali smo to ispeglali i trebalo je da se vratim, ali sam odustao. Po izlasku me je sačekala ćerkica, a i Ena je bila tu", objasnio je Janjuš u emisiji "Red zone".

"Kajem se zbog svega. Svaki dan sam pričao o tome da me je sve stiglo ove godine. Najviše se kajem što sam toliko vremena proveo bez Krune. Druga stvar zbog koje se kajem je što sam javno prevario svoju suprugu", rekao je, pa priznao da je čvrsto uvjeren da ga je neko omađijao.

"I dan danas vjerujem da me je neko zamađijao, bio sam kod nekog čovjeka, pa mi je skidao sve to. Otkad mi je skinuo te neke magije, više ni sa jednom djevojkom koja ima silikone nisam bio. To je bilo tamo negdje kod Subotice, išao sam pred početak Zadruge 5. Pomogao mi je oko toga i sada kada mi neko spomene silikone, nije mi dobro", poručio je u emisiji.

Janjuš sa suprugom Enom, koju je prevario s Majom Marinković: