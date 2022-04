POTVRĐENO! OVAJ GLUMAC IGRA ACU LUKASA! Pjevaču se on najviše dopao - "Ženama nema mjesta, zauzele bi 70 epizoda"

Aca Lukas otkrio da će ga u filmu i seriji igrati Marko Janketić

Folker Aca Lukas i Saša Mirković organizovali su danas konferenciju za novinare, a tom prilikom pjevač je govorio o filmu koji se snima o njemu.

Posle nagađanja ko će glumiti pjevača, on je konačno otkrio da će njegov lik glumiti Marko Janketić, dok za njegove roditelje još nisu odabrani glumci.

Folker je želio da prekine spekulacije da će on sam sebe da igra, pa je iz tog razloga otkrio da će za to biti zadužen Marko Janketić, koji se po senzibilitetu najviše dopao Lukasu.

"Da prekinem spekulacije da ću ja glumiti u filmu, mene to ne interesuje, ali gledao sam filmove i serije i on mi se najviše dopao po senzibilitetu, ali to ništa nije značilo dok nismo razgovarali s njim i hvala mu što je pristao", rekao je Lukas.

Lukas je odgovorio i na pitanje da li će u filmu biti priče o njegovim suprugama, Lukas je rekao "Žene uglavnom neće" i dodao da "ima dosta materijala, a i da bi na supruge otišlo 70 epizoda".

"Možda hoće, možda neće, ne možemo sve sad da otkrivamo", rekao je folker.