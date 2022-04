ŠAMAR VILA SMETA MOGAO BI DA PROMIJENI ISTORIJU HOLIVUDA: Do sada je samo JEDNOM oduzet Oskar, evo i zbog čega!

Vil Smit će danas saznati konačnu odluku Akademije - da li će ostati bez Oskara!

Vil Smit će u petak popodne saznati da li mu je oduzet Oskar za najboljeg glavnog glumca u filmu "Kralj Ričard", zbog šamara na dodjeli zlatnih statueta. Ako se to bude dogodilo, postaće prvi čovjek ikada kojem je Oskar oduzet.

Ovako je izgledao incident, kada se Kris Rok našalio na račun Džejde Pinket-Smit, a glumac izašao na binu i ošamario ga.

Do sada je u istoriji oduzet samo jedan Oskar, i on nije bio dodijeljen pojedincu, glumcu ili glumici, već kolektivno produkciji filma "Young Americans". Ovaj film osvojio je Oskara za najbolji dokumentarac 1968. godine, na dodjeli 1969, da bi se kasnije otkrilo da je zapravo izašao godinu dana ranije - 1967. godine. Oduzet je i dodijeljen filmu koji je Akademija tokom glasanja stavila na drugo mjesto, "Journey into self".

I do sada, Akademija nije nijednom pojedincu oduzela zlatnu statuetu zbog kršenja kodeksa ponašanja, uvedenog 2017. nakon što je otkriveno da je producent Harvi Vajnstin dugi niz godina zlostavljao i silovao djevojke. Vajnstin je izbačen iz Akademije, ali je zadržao Oskara za najbolji film ("Zaljubljeni Šekspir", 1999) koji je producirao.

Akademija je, potom, godinu dana kasnije izbacila Romana Polanskog i Bila Kozbija, takođe silovatelje. Ali je Polanski i dalje dobitnik Oskara za najbolju režiju 2003. godine, iako na ceremoniji nije mogao da se pojavi jer je u tom trenutku već skoro tri decenije bio u bjekstvu od američkog zakona zbog seksa sa maloljetnicom. Da je došao u Ameriku po nagradu, uhapsili bi ga, pa mu je Oskar dodijeljen u odsustvu.

Akademija će danas odlučivati o Vilu Smitu. Šta vi mislite?