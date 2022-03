MOJ SIN JE PLAKAO DOK ME JE DIKLIĆ DAVIO! Seka Sablić otkrila TAJNE "Maratonaca" - Tražila sam da vidim Borin ugovor!

Jelisaveta Seka Sablić jedna je od najpoznatijih i najuspešnijih srpskih gumica, a njene brojne i brilijantno odigrane uloge već dugo je održavaju u centru interesovanja, te i danas vredno radi i snima.

Legendarna glumica Seka Sablić, prisetila se scene sa snimanja kultnog filma "Maratonci trče počasni krug", koji je nastao pre četiri decenije.

"Kada sam pročitala scenario, uloga Kristine mi je došla kao rukavica. Možda ona nije bila toliko u scenariju vidljiva koliko sam joj ja dala moju agresiju", prisetila se Seka Sablić i dodala da nije imala dilemu da li treba da igra Kristinu.

Legendarna glumica je otkrila da je njen sin plakao tokom snimanja jedne scene.

"'Maratonaca' se uvek prisetim prema godištu moga sina koji je tada bio baš mali, ja sam ga dovela na snimanje scene kada mene Bogdan Diklić nosi, a već me je udavio. Moj sin je toliko plakao da su morali da prekinu i da ga odvedu daleko od snimanja", ispričala je Seka.

Ona se osvrnula na scenu kada se naga kupala u jezeru.

"Skakale su žabe oko mene dok sam plivala u jezeru, ali kad gradiš takvog lika uopšte ne pitaš ništa. Pitala sam Šijana kako on to misli da snima, dokle će i šta u kadru da se vidi, a on je nešto bezveze mumlao, snimali su sa druge obale, nije uopšte bilo nikakve golotinje na kraju. Ja sam u jezero ušla samo u gaćama, ali me sve to ništa nije zanimalo, kad si pokriven ulogom o tim stvarima uopšte ne razmišljaš. A Bora je bio bez gaća, priznala je Seka u "Vikendu" na K1 televiziji i otkrila da nije bilo mnogo druženja za vreme snimanja, jer je dosta kolega bilo u veoma lošim odnosima.

Navodi da je laž da ona nije bila u dobrim odnosima sa Borom Todorovićem.

"Ne znam odakle je to izašlo, bili smo u najboljim odnosima, ja sam sa Borom i Gagom bila najbilža. Bili smo prijatelji, sa Borom sam prošla njegove najteže dane i on sa mnom moje", ispričala je i otkrila kako je ona dobila svoj honorar.

"Kažem ja Bori da ću da tražim isti honorar kao i on, a on i Gaga su me zezali, mada nisam im ostala dužna. Tražila sam da vidim Borin ugovor i da potpišem istu cifru, što se i dogodilo, ali me je onda Bora zezao: 'Al si glupa mami** ti pa ja imam dupli ugovor'. To mi je bio nauk, nisam spavala cele noći i tada sam rekla sebi Seko nikada više ne pitaj za tuđi ugovor, samo gledaj svoj, ako ti odgovara radi, ako ne, nemoj da radiš", prisetila se Seka Sablić i dodala:

"Odigrala bih Kristinu apsolutno isto. Kristina je napaljena provincijalka, tačno sam je odigrala kako treba. Uvek uživam kada pogledam film i gledam kako nema nijednu grešku, ni u glumi, ni u scenariju, režiji, to je neverovatno", zaključila je legendarana Seka Sablić.

Seka se udala u 34. godini, rodila sina Stefana o čijem ocu nikada nije govorila, a filmski poznavaoci tvrde da je iskusila veliku ljubav i sa kolegom Božidarom Stošićem.Pogledajte i kako danas izgleda kuća čuvene porodice Topalović iz filma "Maratonci trče počasni krug":