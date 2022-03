DVA NOVA FILMA U CINEPLEXX-u (REPERTOAR)

Od sjutra na repertoaru bioskopa Cineplexx Delta City naći će se novi filmovi:

- HOĆU MUŽA - Romantična komedija sa Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi! Priča o ljubavi na duhovit način vas vodi u Kalinjingrad i govori o tome kako ljubav pobjeđuje strahove, a sudbina ruši stare navike kako bi stvorila mjesto za novi život.

Za novinarku Ljubu sve u njenom životu odvija se po planu: radi kao voditeljka na TV i ima uspiješnog i bogatog vjerenika Roberta. Ali taj plan odlazi dođavola kad Ljubin mobilni prestane da radi pa ona zatraži da poziv obavi s telefona slučajnog prolaznika. To je Sergej, čiji je život do tada takođe proticao mirno i odmjereno. Ovaj susret će pokrenuti seriju događaja koji će u potpunosti promijeniti Ljubin i Sergejev život, a i njih same.







- ELEKTRIČNI ŽIVOT LUJA VEJNA - Istinita priča o ekscentričnom britanskom slikaru Luju Vejnu, čije su razigrane, ponekad čak i psihodelične slike pomogle da se promijeni percepcija javnosti o mačkama. Kroz nevjerovatne avanture ovaj inspirativan, neopjevan heroj nastoji da krajem 19. i u prve tri decenije prošlog vijeka otkrije “električne” misterije svijeta i na taj način bolje razumije vlastiti život i dubinu ljubavi prema supruzi Emili.









OPERA DON KARLOS / MET UŽIVO 2022 – Prvi put u istoriji, Metropoliten predstavlja originalnu francusku verziju Verdijeve epske opere!

Operu Don Karlos uživo iz metropolitena pratite na velikom platnu bioskopa Cineplexx u subotu, 26. Marta, sa početkom u 19 časova.

Bioskopski program 24.03 – 30.03.2022.

OPERA DON KARLOS / MET 2022 UŽIVO

Subota: 18:55

HOĆU MUŽA

Radni dani: 15:30, 17:45, 20:00, 22:15

Vikend: 15:30, 17:45, 20:00, 22:15

ELEKTRIČNI ŽIVOT LUJA VEJNA

Radni dani: 19:30, 21:40

Subota: 15:20, 21:40

Nedjelja: 19:30, 21:40

MRAK

Radni dani: 21:30

Nedjelja: 21:30

HITNA POMOĆ

Radni dani: 16:15, 19:00, 21:50

Vikend: 16:15, 19:00, 21:50

PAS

Radni dani: 17:10, 19:15

Vikend: 17:10, 19:15

BILO JEDNOM U SRBIJI

Radni dani: 20:45

Vikend: 20:45

POCRVENJELA PANDA 2D sinhronizovano

Radni dani: 15:00, 17:30

Vikend: 11:00, 13:10, 15:10

POCRVENJELA PANDA 3D sinhronizovano

Radni dani: 16:30, 18:35

Subota: 12:00, 14:10, 17:40

Nedjelja: 12:00, 14:10, 16:20, 18:30

BETMEN

Radni dani: 18:00, 21:20

Subota: 18:00, 21:20

Nedjelja: 15:45, 18:00, 21:20

LJETO KADA SAM NAUČILA DA LETIM

Radni dani: 16:00

Subota: 11:50, 14:00, 16:00, 19:40

Nedjelja: 11:50, 14:00, 16:00

JAHAČ ZMAJA sinhronizovano

Radni dani: 1520

Vikend: 11:20, 13:30

ŠKOLA MAGIČNIH ŽIVOTINJA

Vikend: 11:40, 13:45

UNCHARTED

Vikend: 13:00

KLIFORD: VELIKI CRVENI PAS

Vikend: 11:00