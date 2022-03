IZNELI SU GA NA SCENU, IGRAO JE S JEDNIM PLUĆNIM KRILOM! Bata Stojković se zbog njih dva dana pred smrt popeo na binu!

Danilo Bata Stojković napustio nas je 16. marta 2002. godine posle teške bolesti. Glumio je u gotovo svim najpoznatijim jugoslovenskim filmovima, a jedna od predstava kojima se proslavio je "Profesionalac", koju je poslednju i odigrao.

Izvor: YouTube/RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal/screenshot

Legendarni Bata Stojković iza sebe je ostavio uloge koje i dan danas stoje u samom vrhu domaće kinematografije i pozorišta.

Kako je njegov kolega Milan Caci Mihajlović jednom rekao, na 300. izvođenje "Korešpodencije" Duško Kovačević i inspicijent su ga bukvalno doneli na predstavu - "Odigrao je u dahu, ali sa jednim plućnim krilom". Kasnije su Bata i Caci "proslavili" kraj predstave sa po čašicom viljamovke u tišini.

"Tako je i bilo, sećam se po fotografiji. Sedimo Bata i ja, on sa cigaretom i čašom ruci. To je bio naš rastanak", pričao je Caci.

Osam dana posle 300. "Korešpondencije", 13. februara 2002. odigrao je svog poslednjeg "Profesionalca". Slovenački studenti koji su se zatekli te zime u Beogradu su tražili da pogledaju legendarnu predstavu Profesionalac, u kojoj je Bata bio maestralan kao bivši DB-ovac Luka Laban, i agitovali na sve moguće načine. On je samo zbog njih teško bolestan izašao na scenu. Dva dana kasnije, 15. februara, opet je otišao u bolnicu. Preminuo je 16. marta.

Duško Kovačević mu je prorekao da će umreti na sceni, crnohumorno, u svom stilu:

"'Mi se s time u stvari šalimo', govorio je Bata. Velika je počast umreti na sceni. To se desilo u dva-tri slučaja. Uvek kad neko dođe malo bolestan, mi mu kažemo: A, ne može, ti bi da umreš na sceni. To bi bila velika čast! I još da nam nabije kompleks. On da umre, a mi da se provučemo".

Supruga Bate Stojkovića, Olga Stojković, preminula je početkom 2020. godine, a u jednom od svojih intervjua, otkrila je da mu je pozorište bilo na prvom, kafana na drugom, a kuća na trećem mestu.

Iako oni nisu imali dece, Bata je vodio računa o ćerki jednog njihovog prijatelja i ophodio se prema njoj kao roditelj.

Bata je pred smrt imao samo jednu želju, koju je zatražio od supruge Olge.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

"Rekao mi je: 'Ni slučajno nemoj da ti se dogodi da me staviš tamo', Mislio je na Aleju zaslužnih građana. To je bila njegova odluka. valjda nije želeo da ima ništa sa vlastima", rekla je za Nedeljnik Olga Stojković.

Uspomenu da velikog glumca i danas čuva Zvezdara teatar. U holu pozorišta nalaze se Batine fotografije, a Velika scena nosi ime Scena Danilo Bata Stojković od 2011. godine.