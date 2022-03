"IZAŠLA JE S KOPČAMA NA RUCI, GUŠILA SE U SUZAMA": Bivši učesnik Zadruge izneo šok detalje o stanju Tare Simov!

Čorba je bio deo ove sezone rijalitija mesec dana, a s Tarom se čuo nakon diskvalifikacije.

Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official

Tara Simov je diskvalifikovana iz Zadruge zbog agresivnog ponašanja i šokirala je javnost ispadima u rijalitiju, među kojima je i lomljava inventara, šišanje kose žiletom, stravičnih scena i žestokih svađa, a sada je bivši učesnik rijalitija Milan Janković Čora otkrio u kakvom je stanju.

"Čim sam čuo da je diskvalifikovana, javio sam se i ponudio pomoć, šta god joj treba. Ona mi je odmah uzvratila poziv, u Beogradu je, bila je poprilično uznemirena, gušila se u suzama, pokušavao sam da je smirim dok je ona samo govorila da je za sve kriv Nenad Aleksić Ša. Tad mi je rekla da je napustila imanje s kopčama na ruci, nisam pratio šta se dešavalo, ali mogu da zamislim kad je ona u pitanju. Jedina dobra stvar jeste što je konačno uz svog psa April, koja će možda malo psihički da je smiri", rekao je Čorba.

Prokometarisao je i novi par u Zadruzi, Dejana Dragojevića i Aleksandru Nikolić, a rekao i šta misli o nedavnim pričama da je Aleks trudna.

"Dejan je najnaivniji momak kojeg znam i svaka malo iskusnija žena, a da izgleda kao Dalila i Aleks, može da ga vrti oko malog prsta, da ga opčini i izmanipuliše, kao što je to činila Dalila godinama. Dejan u sve ulazi emocijama, on vidno propada, kosa mu je opala, oči su mu upale od tuge i bola, mnogo pati. Aleks je, s druge strane, mudra, iskusna, vodi celu priču. Ja sam otac, pa mogu da kažem iz iskustva. Aleks kad bi rodila dete Dejanu, njega bi to dete preporodilo, oplemenilo, dalo mu jedan novi smisao, što mu je preko potrebno. Aleks je devojka koja neće da abortira, nije taj tip devojke. Ukoliko je on podrži u tome, mislim da bi ona odlučila da rodii, ko zna, možda bi to bila i najbolja opcija za njih dvoje", smatra bivši učesnik Zadruge.

Kada je ušao u Zadrugu, u rijalitiju je bila njegova bivša devojka Maja Marinković, koja je u tom trenutku bila u vezi sa Filipom Carem. Kako kaže, danas su posle svega samo prijatelji.

"Maja i ja smo skontali da je najbolje da budemo prijatelji. Nakon mog gostovanja u rijalitiju od mesec dana shvatio sam da je Maja bila ta koja je uvek bila uz mene i bez zadrške, čak i kad sam grešio i pravio probleme. Zato sam je po izlasku pozvao kod sebe, u moj kraj, moju kuću, moju porodicu, jer je ona to zaslužila. Oboje smo se složili da smo mnogo korisniji jedno drugom kao prijatelji nego da budemo u vezi, jer oboje znamo da ne bi uspelo", priznao je, a o bivšem dečku svoje bivše devojke nema lepe reči.

"Car je izgoreo, izgubio je svoj identitet totalno. Mnogi su komentarisali da sam ostao isti od početka do kraja, pa sam se jedva snašao kad sam izašao zbog nenormalnog pritiska. On, koji je dve godine tu, ništa od prošle godine nije naučio, radio je gore od goreg, tako da mislim da će se njemu, kad izađe, desiti neka apokalipsa, sudnji dan, ne znam da li će moći da preživi to što ga čeka. Kad ga strefi realnost napolju, neka mu je bog u pomoći!"