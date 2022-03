DALILA DANAS NAPUŠTA ZADRUGU? Ide pravo u policiju, a ovo je razlog!

Dalila Dragojević odlučila je da želi zauvijek da završi sa Filipom, ali i da potraži pravnu pomoć.

Izvor: YouTube/pink.rs

Nakon što je došlo do velikog sukoba između Dalile i Filipa Cara, i to po ko zna koji put, bosanska starleta je riješila da danas izađe iz rijalitija i podnese krivičnu prijavu protiv bivšeg momka.

Sve je počelo kasno uveče kada su zadrugari gledali snimke, a Dalila je doživjela pomračenje i fizički nasrnula na Cara jer je pomenuo njenog oca Husu Mujića i psovao ga na najgori mogući način.

"Ništa me ne zanima! Ukoliko mi produkcija ne dozvoli da odem u stanicu policije i podnesem krivčnu prijavu protiv njega za sve što mi je uradio u proteklom periodu, ja napuštam rijaliti. Tukao me je, psovao! Ništa me ne zanima, odmah danas da me izvedu, kunem se u baba svog da ću to danas uraditi", rekla je Dalila, na šta je Filip Car nastavio da je psuje.

Naravno, posle svega ovoga je doživjela nervni slom i počela da plače i baca se po podu.

Podsjećanja radi, Filip Car je samo u proteklih mjesec dana raskinuo sa Dalilom preko deset puta, minumim jednom dnevno je nazvao prostitutkom a njenu majku nekoliko puta optužio da se bavi crnom magijom.

Pogledajte jedan od prvih brutalnih incidenata između Filipa i Dalile:

