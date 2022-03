BRUTALNO JE IZVREĐAO, DALILA DOŽIVELA POMRAČENJE! Nasrnula na Cara - grebala ga i udarala u glavu! HAOS u Zadruzi! VIDEO

Zbog svađe ljubavnika Filipa Cara i Dalile Dragojević orila se cela Zadruga.

Izvor: YouTube/Zadruga Official/screenshot

U toku je emisija "Gledanje snimaka" zadrugari su imali priliku da vide kako Dalila Dragojević ljubomirše Filipu Caru zbog Martine Petrović, nakon čega su usledile brutalne uvrede i psovke.

"Tebe ne pali kad ti otac nešto kaže. Nabijem na ku**c te majke što se odriču dece, pa pričaju stvari koje pričaju", rekao je Car, pa je Dalila nasrnula na njega i počela da ga grebe, a svi zadrugari su skočili da ih razdvoje.

Međutim, Car je nastavio najbrutalnije da vređa njene roditelje, a Dalila je urlala da je puste da izađe.

"Ma popu*iš mi ku*ac", viknuo je Filip.

"Ko bre da ti popu*i ku*ac? Kome ti spominješ roditelje", urlala je Dalila i nastavljala.

"Evo, to je to! Uvek me ovako dovede do ludila. Je*em joj mamu u usta i onog Husu, u usta ti se pose*em", urlao je Car.

"Sad je kraj, za sve ću da ga tužim, za sve što sam ćutala i prećutala", plakala je Dragojevićka i zahtevala da je puste da izađe kako bi podnela tužbu protiv Cara.

"Grebeš me ko Maja Marinković, mamu ti je*em! Ku*vetino!", nije prestajao Car.

Filip Car vidno besan i nervozan, nastavio je da kuka pred svima i žali se kako je totalno van sebe. U jednom trenutku je naišla Dalila Dragojević, te nastavila da urla iz petnih žila.

"Neću da vidim ovog čoveka više, ima odmah da ide krivična prijava za sve", urlala je Dalila.

"Neka mi popu*i ku*ac, samo neka mi ne prilazi! Nisam je hteo ispolivati, malo sam je po ogrtaču! Lepo sam joj rekao da se makne i skloni! Teraj se u pi*ku materinu! Molio sam ovde ljude za hranu a kod nje imam bunker hrane, znači ne pitam je, ne prilazim", drao se Filip.

Dalila Dragojević je odmah nakon svađe sa Filipom Carem u otrčala u toalet, kako bi oprala deo kose koju joj je polio deterdžentom.