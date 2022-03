NEVIĐENI HAOS DALILE I CARA U CIK ZORE: Iscepao sve zajedničke slike, izvređao je, pa šokirao potezom - ona PRESEKLA!

Zadrugu će definitivno obeležiti njihov odnos koji mnogi smatraju bolesnim.

Iako su Osmi mart proveli najlepše moguće i pokazali emotivnu stranu, pa se činilo kao da je sve u najboljem redu, a pre toga je pala i žestoka vrela akcija, Dalila Dragojević i FIlip Car su se ponovo žestoko posvađali, posle čega je on napravio neočekivani potez.

Filip je u toku rasprave, u gluvo doba noći, počeo da cepa njihove zajedničke fotografije sa ogledala i poručio Dalili da je definitivno kraj njihovoj vezi.

"Pošto se ne sećaš, sada ćeš da se setiš da smo završili!", rekao joj je, posle čega mu je ona odbrusila da ju je baš briga i da su odavno završili.

Nakon što je Filip Car "zaspao", opet se probudio i zvao Dalilu u nameri da je nagovori da se pomire, ali je izbila još gora svađa.

"Znaš kako se osećam, a radiš ovo!", besneo je Car.

"Hoćeš da ti ja vratim! Poštovala sam pet godina, dosta!", rekla je Dalila.

"Kad smo bili u fazi muvanja, kad si ti htela da prebaciš ono Staniji...", rekao je Car.

"Ajde, sada me ostavi na miru, ne odgovara mi da pričam sa tobom!"

"Isteraćeš me odavde i dobićeš ono što najviše želiš, ku*vo! Ti si jedva čekala da mi napraviš ovo!", nije e smirivao Filip, a ona mu je rekla da je dosadan, težak, da joj ide na živce i da je smara.

"Ti si ljubomoran! Ostavi me na miru, tebi nema pomoći! Nisi zaslužio ništa. Smramota me za sve. Ovo si ti, golgota! Ti hoćeš da pričaš, ali ja ne pričam. Tebe će zvati krimos igračka, a mene će zvati preljubnica, kako me i zovu!", vikala je Dalila.

"Kako će tebe zvati? Izje*ana ku*va! Neka tebe zovu viršlica, ako će tako da te zovu, neka mene zovu krimos. Dovodiš me do ludila, i onda to koristiš", uzvratio joj je, posle čega je ona rekla da je presekla, i to baš večeras.

