DALILA PREBLEDELA KADA JE ČULA ŠTA SE DEŠAVA! Dejan i Aleksandra konačno progovorili o trudnoći - SIGURAN SAM

Poslednjih dana u Zadruzi kruži priča da je Aleksandra trudna i da će Dejan možda postati tata, a sada je ova novost došla i do njegove bivše supruge Dalile Dragojević.

Dejan i Aleks su odgovarali na pitanja gledalaca i otkrili pravu istinu o navodnoj trudnoći.

"Da li zaista postajete roditelji, pošto Aleksandra non-stop aludira na to?", glasilo je pitanje.

"To pričaju drugi ljudi, jer sam jela kisele krastavce, svi me nešto zezaju za to. Nisam trudna", rekla je Aleksandra, a Dejan je dodao da se paze i da je sasvim siguran da nema ništa od toga da je u drugom stanju.

"Drugi ljudi komentarišu to, meni se nešto čudno dešava. Aludiraju zadrugari, zezaju me. Kasnilo mi je neko vreme, pitala sam Matoru kad je dobila, jer dobija u isto vreme kad i ja. Ne, nisam. Dejan i ja smo tek mesec dana u vezi, nije ni vreme ni mesto za to", poručila je Aleksandra.

"Kad bi se to desilo, ne bih se prepao", rekao je Dragojević iskreno.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Pogledajte snimak na kojem polemišu o trudnoći: