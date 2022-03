CECA PRIZNALA ŠTA JOJ SMETA KOD SVAKOG TAKMIČARA: Otkrila kako funkcionišu u Zvezdama Granda, jedno im STALNO ponavlja

Koji je to savet koji uvek daje mladim pevačima?

Izvor: YouTube/Grand Online/screenshot

Ceca Ražnatović priznala je da se još nije navikla na Zvezde Granda, čiji je deo žirija od početka ove sezone, ali je otkrila i šta najviše zamera svojim kandidatima.

Pored angažovanja u Zvezdama Granda, vredno radi na novim pesmama i aktivno nastupa, a kandidate kojima je mentor trudi se da usmeri na pravi put i da ih nauči svemu oko scene.

Probe za sada idu po planu i lako, ali postoji jedna stvar na koju Ceca skreće pažnju svim svojim kandidatima.

"Mi se dogovorimo sve, pa dva ili tri dana radimo, kad kako, zavisi i koliko ih ima, da bismo im se posvetili lepo. Sa Ivanom Peters se sve dogovorim, pa lepo prođemo sve to, poslušamo, odradimo. Nije mi to nikakav teret, čak mi je baš i zabavno, jer su to svarno divna deca", istakla je Ceca i otkrila šta svima govori pre nego što izađu na scenu.

"Da se smeju! Niko neće da se smeje. Izađu na scenu i samo se smrače. Ponavljam im stalno: 'Osmeh, osmeh', jer drugačiji ton izađe kada pevaju kroz osmeh, zvuči mnogo vedrije, zaista je tako!", izjavila je Ceca, koja je u svom poslu pravi profesionalac, pa je svaki njen savet dobrodošao mladim pevačima.

Pogledajte kako je nedavo uživala na Maldivima, gde je napunila baterije za nove obaveze: