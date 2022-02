DALILA POSLALA PORUKU FILIPOVOJ PORODICI: Ono što je rekla niko nije očekivao, a posebno se obratila njegovom ocu!

Dalila otkrila kakvo mišljenje ima nakon Filipovog poziva.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Filip Car je u svojoj ispovesti pred kamerama otvorio dušu i govorio o planovima nakon izlaska iz Zadruge, a njegova malo bivša malo sadašnja devojka Dalila Dragojević prokomentarisala je njegov nedavni razgovor s ocem, kada su zadrugari imali video pozive s najbližima.

Dalila je priznala da ju je Filipov poziv iznenadio i da joj je neprijatno zbog svega, te iskreno rekla šta sada misli o Filipovom ocu i porodici.

"Njegov otac me je podsetio na mog, one oči, seda kosa. Videla sam i osetila neku dobrotu. Ispričao mi je posle šta mu je otac rekao, iako su svi to hteli da okrenu na drugu stranu. Rekao mi je da njegova mama ne bi bila za sve i jasno mi je, ja to razumem. Nisu one krive, znam zašto nisu za nas, naravno, svašta se između nas izdešavalo. Ja njih pozdravljam i zaista im se ovim putem izvinjavam. Kajem se zbog ružnih reči i svega što sam izgovorila. Svaka majka bi na isti način gledala i naravno da njegovoj majci je njen sin najbolji i ni jedna neće biti dovoljno dobra... Ja to sve razumem. Što se tiče njegovog tate, sve je u pravu, eto, on je meni baš drag čovek. Vidim da je on pozitivan lik. Hvala mu, malo mi je neprijatno", priznala je Dalila.

"Filip je jako dobar, zabavan, nije sebičan. Nekada ume i da podeli drugima a da ne ostavi za sebe ništa, nekada me to čak i nervira. Ima realno 29 godina, ali je veliko dete... Nekad ga gledam dok spava i izgleda kao beba, prosto da ne veruješ da taj isti čovek može da govori onakve bljuvotine. Nije zloban, nije zao, ne želi nikome da napakosti. Mi se najbolje sporazumemo kada smo sami u krevetu", rekla je.

Pogledajte kako je izgledao njen poziv s ocem Husom Mujićem:

A evo šta je Filipu reko njegov otac: