POSTAVIO SVOJE USLOVE! Ksenija posetila Bar, Ivanovo ponašanje iznenadilo sve - ovo je KRAJ njihove romanse?!

Ivanovu reakciju niko nije očekivao.

Otkako je Ksenija diskvalifikovana iz rijaltiija Bar, Ivan nije prestao da tuguje za svojom rijaliti devojkom, ali kada se pojavila u lokalu u Vlajkovićevoj 8 njegovo ponašanje iznenadilo je sve.

Starleta iz Slovenije je sa drugaricom posetila Bar, a Ivan je na kratko posedeo sa njima, potom i samo ustao i otišao od njih, što je Kseniju u potpunosti šokiralo.

"Gde ćeš? Šta je bilo sad?", pitala je ona zbinjeno.

"Šta će biti?", odgovorio je Ivan i otišao u drugi deo Bara.

Ivan je potom objasnio da njegova i Ksenijina veza nema budućnost, budući da ona ne želi da se preseli u Beograd.

"Tako mi je došlo i to je to. Još kad je rekla da ide za Sloveniju, ne mogu da definišem, ne znam. Kad je prebacila meni što sam rekao da ništa ne može biti. Može da bude samo ako se ti preseliš u Beograd, možemo iznajmiti stan, radićemo ovde i to je to. Igra je završena", rekao je on.

