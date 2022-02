JE*EM LI TI MAMU SLEPAČKU! Kristina besna na Davora - svi navijali za njihovu ljubav, ona ga URNISALA pred koleginicama!

Kristina pobesnela na Davora.

Izvor: Kurir TV printscreen

Iako su mnogi navijali i bili gotovo sigurni da će otpočeti ljubavnu romansu, Kristina i Davor su pokvarili svoj odnos.

Učesnica Bara već nekoliko dana ne krije bes i ljutnju koju oseća prema Davoru, a sada ga je žestoko isprozivala pred koleginicama Sanjom i Dejanom.

"Iz**kava se ceo dan. Pokušava da me napravi ljubomornom, briga me, samo nemoj da me pod*ebavaš! Je*em li ti mamu slepačku, seljačino jedna! Niko me u životu nije izvređao kao on. Niko mi nije rekao da sam ku*vetina...", besnela je Kristina.

"Ti si sama to dozvolila", prekorila ju je Dejana.

"Neću da se vraćam nato šro je bilo. Fora je da sam mu ja bila u ovoj kući najveći saveznik. Znači bila sam uz tebe, koliko god smo bili u lošim odnosima. Prvi put mi se u životu desilo da mi je muka, da mi se bukvalno povraća od nekoga", govorila je Kristina sa knedlom u grlu.

Zapratite BAR rijaliti na društvenim mrežama Instagram, Facebook i Youtube.

BAR je pravi rijaliti, jer je zasnovan na baru koji stvarno postoji, sa stvarnim učesnicima, sa stvarnim gostima. Učesnici BAR rijalitija će morati da rade i da od zaređenog i žive - da plate komunalije, stan, i da kupe hranu. Osim njihove borbe za 30.000 evra, takmičari će morati da postave Bar na noge, jer je to potpuno novo mesto u centru grada, u Vlajkovićevoj 8. Njih 15 imaju zadatak da razrade posao, da privuku goste, animiraju ih svojim nastupom i svojim pićima, kao i da od BARa naprave najpoznatiji i najposećeniji kafić u gradu.