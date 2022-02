TERALA SAM MAMU DA SE ZABAVLJA SA ŽELJKOM JOKSIMOVIĆEM: Anastasija Ražnatović otkrila dugo čuvanu tajnu

Pevačica je imala hit odgovor kada su muškarci sa javne scene u pitanju.

Izvor: KurirTV/Printscreen

Pevačica Anastasija Ražnatović gostovala je u emisiji "Ami G show" gde je progovorila o mnogim gorućim temama. Ona je otkrila sve o raskidu sa Đorđem, ali i tajne porodice Ražnatović koje do sada nisu bile poznate javnosti.

Voditelj ju je upitao ko joj se dopadao kad je bila mlađa, a Anastasija je kao iz topa odgovorila:

"Hm, pa Viktor Savić! On mi se sviđao, išla sam da gledam njegove predstave, sećam se, samo zbog njega. Onda Željko Joksimović, on mi je bio super. Sećam se da sam terala mamu da se zabavlja sa Joksimovićem, jer sam ja bila mala! (smeh) Enrike Iglesijas takođe, imala sam tu sreću da sam ga upoznala kad je imao koncert u Beogradu. Poljubio me je u obraz, pet dana nisam htela da operem to", navela je kroz smeh naslednica folk zvezde Svetlane Cece Ražnatović.

Anastasija je ovom prilikom otkrila i ko je najveći neprijatelj njihove kuće.

"Saša Vidić", rekla je kao iz topa, a onda dodala:

"Zar moram da dodam išta?"

Izvor: Instagram/printscreen/vidicsasa/YouTube/Zvezde Granda

Podsetimo, Anastasija je nedavno raskinula ljubavnu vezu nakon 5 godina, a kao razlog toga naveli su da je razdvojenost i to što malo vremena provode zajedno.

Anastasija je prilikom gostovanja oduvala stajlingom, a evo šta je izabrala:

